LEBRONA OPET NAPALI DA LAŽE, POČEO DA SE BRANI PRED KAMERAMA! Džejmsu se ovo nije dopalo - morao je da reaguje! (VIDEO)

Košarkaš Lejkersa se oglasio posle napada na društvenim mrežama.

Lebron Džejms našao se na udaru navijača na društvenim mrežama koji su ga ponovo uhvatili u laži. Sve to mu je očigledno zasmetalo, pa je tako u jednom emisiji NFL igrač Džejlen Remzi iskoristio priliku da mu to prebaci i da mu na suptilan način kaže da laže, to se ni malo nije dopalo asu Lejkersa, koji je pokušao da se odbrani.