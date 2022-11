GO KAO OD MAJKE ROĐEN VIRI IZ FRIŽIDERA! Isplivala fotka SLAVNOG glumca kog žene obožavaju - Pola MILIONA lajkova! FOTO

Slavni glumac napravio je pomenju na društvenim mrežama i za jedan dan prikupio više od pola miliona lajkova.

Izvor: YouTube/Oscars

Holivudski glumac Metju Mekonahi ima neverovatne kvalitete, a između talenta i inteligencije, neretko se u prvi plan stavlja njegova lepota i činenica da ga žene jednostavno obožavaju.

Oskarovac koji šokirao svet kada je u memoarima priznao da ga je sa 15 godina zlostavljao muškarac, prisetio se prošlosti i na Instagramu podelio staru fotografiju na kojoj pozira potpuno nag ispred frižidera i sa teglom kiselih krastavaca u rukama.

Metju Mekonahi je ovu fotku podelio kako bi obeležio Svetski dan kiselih krastavaca. On je očito želeo da se našali na svoj račun, ali je ženama širom sveta ovaj prizor i te kako zagolicao maštu i podsetio ih na to koliko je holivudski šarmer zapravo dobar frajer.

Fotka je, ipak, isečena tako da se najintimniji delovi Metjuovog tela ne vide, no prizor je vredan pažnje. "Vrućeeee", "Volela bih da sam ja ovo fotkala", "Ko je isekao ovu fotku, to me uznemirava", "Šteta što te ne vidimo u celini", "Kako je ovo privlačan čovek", "Kad kažu da čovek ima ono nešto, pomislim na tebe", samo su neki od komentara.