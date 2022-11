"DOSTA RATA! MIR, BRATE!" Laća obrisao sve poruke u kojima proziva Jelenu Karleušu - "To je za mene završena priča"

Milan Laća Radulović stavio tačku na sukob sa Jelenom Karleušom?

Milan Laća Radulović šokirao je prethodnog vikenda domaću javnost kad je iz nepoznatih razloga povukao svoje tekstove koje je napisao za novi album Jelene Karleuše "Alfa" i o tome obavijestio pratioce na Tviteru. Nedugo nakon toga, sin pokojne Marine Tucaković je na ovoj društvenoj mreži objavio i tekst balade "Runde", koja je trebalo da se nađe na tom projektu, a koji je uveliko u pripremi.

Uslijedio je Karleušin brutalni odgovor, u kom je ona istakla da na svom novom albumu neće imati nijednu pjesmu koju je radio Milan, a onda je i javno objavila prepisku u kojoj se vidi da on nije ispoštovao dogovor koji su odavno imali, kao i da ju je Laća vrijeđao. Sada je došlo do preokreta.

Radulović je sporne tvitove izbrisao sa ove društvene mreže. On je nakon ovog svog postupka objavio i fotografiju s pokojnom majkom uz sljedeći opis: "Dosta rata! Mir, brate, mir!". Laća je za Kurir poručio da neće ništa više da komentariše na tu temu i da ga ta priča više ne zanima.

Ovako je izgledala njihova prozivka:

Kako je ranije objašnjeno od strane Jeleninog tima, Laća je isplaćen prije godinu dana za svoje tekstove, a u porukama koje je objavila vidi se kako mu je tražila da joj vrati novac. Kako prenose domaći medji pjevačica je iskeširala čak 4.000 eura po numeri, što znači da je sinu Marine Tucaković dala 8.000 eura za tekstove dvije pjesme, a ovim povodom se oglasio i Laća.

"Kada bih odgovorio na to pitanje, to bi bilo otkrivanje poslovne tajne, a ne bih želio ni vi ni ja da budemo u pravnom prestupu", poručio je on, a zatim prokomentarisao i navode da je do sukoba između nekadašnjih saradnika navodno došlo zbog Laćinog prijateljskog odnosa sa Anom Nikolić, sa kojom Karleuša neko vrijeme nije u dobrim odnosima, iako su bile bliske prijateljice. Međutim, Laća ističe da Ana nema nikakve veze sa ovom pričom.

"Ne, sa Anom sam se posljednji put čuo kada je izašao prvi nastavak feljtona. Pričali smo o nekim desetim stvarima. Mogu da demantujem, to nema veze sa mozgom", zaključio je tekstopisac za "24sedam" i istakao da je Jelenin cio album jedna velika "iluzija".

"Između mene i Jelene se ništa nije desilo. Prosto, ne želim da moja autorska djela budu deo fatamorgane koja se zove 'Alfa'. Moje riječi nisu namijenjene fantomskim projektima. Sve je to jedna velika iluzija. Ja sam tekstopisac. Nisam Dejvid Koperfild", rekao je Laća koji je čak objavio jednu cijelu pjesmu koju je Jelena već i snimila, a zbog toga je njen PR istakao da će reagovati pravna služba.