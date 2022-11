JOVANA JEREMIĆ IDE NA OPERACIJU? Voditeljka želi da uveća GRUDI, ali ne SILIKONIMA - Evo kako će dobiti bujnije poprsje

Voditeljka Jovana Jeremić želi da poveća grudi, ali ne tako što će staviti silikone.

Izvor: Pink scereenshot

Jovana Jeremić nedavno je u "Novom jutru" napravila neviđeni šou, kada je uživo u programu demonstrirala kako izgleda kada ode na jednu pravu masažu! Osim što je vodila jutarnji program u bade mantilu, legla je ležerno na sto i prepustila se stručnjacima i...pokazala previše! Voditeljka koja je nekoliko puta istakla da je protiv silikona, odlučila je navodno da poveća grudi početkom iduće godine.

Kako otkriva izvor za domaće medije Jovana Jeremić će se podvrgnuti tretmanu lipofilinga, a za uvećavanje grudi planira da iskoristi višak masti iz zadnjice - "Iako Jovana obožava svoje telo i ima samopouzdanje za deset osoba, više od godinu dana razmatra uvećanje grudi. Naporni treninzi i pravilna ishrana učinili su da uveća mišićnu masu koja je otišla u zadnjicu i noge, ali ne i u grudi. Istražila je sve moguće opcije, razgovarala sa doktorima i odabrala jedinu operativnu tehniku koja se ne kosi sa njenim stavovima", priča izvor i otkriva da će Jeremićeva iskoristiti masno tkivo iz zadnjice kako bi svoje grudi uvećala za broj.

"Lipofiling ili povećanje grudi sopstvenim masnim tkivom izvodi se na sličan način kao i antiejdž tretmani. Jedina razlika je u količini masti koja će biti iskorišćena. Donorske regije, odnosno delovi tela s kojih se mast može uzeti su bokovi, stomak, butine, ruke. Jovana jedino na zadnjici ima višak masnog tkiva, pa će upravo to biti regija sa koje će hirurg prebaciti masti. Iako je sitne građe, može da se pohvali pozamašnom guzom, pa joj prebacivanje tkiva iz guze u grudi ne predstavlja nikakav problem" navodi izvor, i otkriva da je voditeljka prošla prve analize i da je idealan kandidat za ovu operativnu tehniku, ali i da će proceduru morati da ponovi još dva puta.

"Ta tehnika je najbezbednija, ali nije za svakoga. Prve analize pokazale su da je Jovana idealan pacijent zbog obilja zdravog masnog tkiva koje ima. Ipak, jednim lipofilingom grudi se uvećavaju za 250 do 350 mililtara tkiva i oko 30 odsto masti dok silikonski implant uveća grudi za dva broja bez potrebe da se operacija ponavlja. Iz tog razloga će Jovana morati da prođe ovaj proces čak tri puta. Ni to joj nije problem, budući da joj je jedino važno da njene grudi izgledaju prirodno i da u sebe ne stavlja ništa što je veštačko ili rizično po njeno zdravlje", istakao je izvor koji je dodao da je voditeljka operaciju zakazala za početak iduće godine.

"Radila sam usne. Imam top usne, lepe i prirodne. Dopunila sam gornju usnu jer mi je donja bila mnogo veća. Tu intervenciju imala sam sa 19 godina i sada ih samo održavam jedanput u godinu dana. Reč je o korekciji Kupidonovog luka hijaluronom. I nos sam korigovala botoksom, jer sam imala malu kvržicu", rekla je Jovana za domaće medije jednom prilikom i dodala:

"Nisam radila ni jednu operaciju. Ja kad budem planirala da radim , ja ću to snimati, a to će se dogoditi u sledećem delu godine. Planiram da mastima dopunim grudi, jer su mi se posle dojenja dosta urušile. Ja sam imala fantastične grudi, i generalno sam protiv silikona, a to što budem radila je poseban vid kampanje vezan za moj imidž. Nikakvi silikoni, samo prirodno", rekla je Jovana.