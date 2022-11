NE ZNAM ZAŠTO ME JE SPOMINJAO, JEDNOM SAM GA VIDJELA U ŽIVOTU! Pjevačica progovorila o hapšenju učesnika Zaduge

Barbara Bobak, koja se navodno družila sa uhapšenim Markom Cvetićaninom, otkrila sve što zna o nekadašnjem učesniku rijalitija

Bokser Marko Cvetićanin uhapšen je zbog sumnje da je sa partnerom provjeravao službeno vozilo MUP-a koje je preksinoć korišćeno u akciji hapšenja pripadnika organizovane kriminalne grupe Nikole Vušovića, poznate kao "Vračarci".

Marka su povezivali i sa pjevačicom Barbarom Bobak kojoj je glumio u spotu. Ipak, tada je rekao da nikad nisu bili zajedno. On je ispričao kako mu je Bobakova najbolja drugarica i da se poznaju godinu dana.

"Imam svoju djevojku sa kojom sam već tri mjeseca u vezi. Sa Barbarom sam radio na snimanju njenog spota, angažovala me kao glumca. Za Barbaru mogu da kažem da je mnogo dobra, fina i poštena djevojka. Mislim da se odlično snašla na snimanju ovog spota i vjerujem da će ona biti jedna od jačih zvijezda što se tiče naše estrade", rekao je tada Marko.

Barbara je sada za Kurir istakla da je šokirana Markovim tvrdnjama da su oni najbolji prijatelji i kaže da su se upoznali na samom snimanju i da je to jedini put kad ga je vidjela u životu. "Ne znam zašto je to pričao. Bukvalno sam ga upoznala na snimanju spota za moju pjesmu 'Duplo gora' i to jedini put da sam ga vidjela", rekla je Barbara i naglasila: "Nemam komentar na njegovo hapšenje, ponavljam, ni ne poznajem ga".

Marko je poznat i kao rijaliti učesnik, a prvo veče je diskvalifikovan iz Zadruge jer je nasrnuo na tadašnjeg učesnika Mirka Gavrića.