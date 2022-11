BILA U CENTRU PAŽNJE ZBOG VEZE S PJEVAČEM, PA OPLELA PO KOLEGINICI: Ne sviđa mi se Tea Tairović!

Pjevačica u emisiji otkrila šta misli o koleginici

Izvor: Instagram/bobakbarbara/teatairovic

Barbara Bobak je prokomentarisala i današnju muzičku scenu, pa navela zašto joj se koleginica Tea Tairović ne dopada kao izvođač.

"Mladih kolega ima baš mnogo i to ne mogu da ispratim. Volim Daru Bubamaru, ali ona nije mlada zvijezda. Poštujem Teu Tairaović, ali nisam ljubitelj njenog bugarskog melosa i takvih tekstova, pa ona iskreno nije moja šoljica čaja", rekla je Barbara u emisiji Milizam.

Barbara je tanije u jednom intervjuu izjavila da je "izbrisala" bivšeg dečka Darka Lazića, a sada je otkrila kako se osjećala nakon njihovog rastanka.

"Da nisam bila sa Darkom, ne bih danas sjedela u ovoj emisiji, možda bih došla za tri godine. Pomogla je meni ta priča. U vezi s njim sam bila jer mi se taj čovjek dopao, a kakva je veza bila, to je sada druga stvar. Neću da glumim lažni moral, ali dobro je što sam preko njega ušla u medije, e sada, kako sam ja to platila, to je opet samo moja stvar. Bila sam zaljubljena i voljela sam ga, ali ne želim da se nameće da sam sa Darkom bila iz koristi", rekla je Barbara na početku.

Barbara ipak priznaje da je zbog veze sa Lazićem izgubila prijatelje i da je posle raskida morala da potraži stručnu pomoć da bi se dovela u red - "Zbog veze sa Darkom prodali su me mnogi ljudi, ali hvala im što sam shvatila kakvi su. Ta veza je bila disfunkcionalna i nismo opstali jer za odnos nije važna samo zaljubljenost. Smetalo mi je najviše njegovo ponašanje prema meni. Na to se ne bih vraćala jer sam sve to riješila sa stručnim ljudima. Išla sam na psihoterapiju i idem i dalje. Da me sve to ne bi pojelo, posjećujem terapeuta s kojim razgovaram o svemu što mi se dešava. Javni život nije lak, izašla sam iz zone komfora, ali ja se ne žalim, a na terapije idem da ne bih izgubila sebe".