SORAJA SE OGLASILA PRVI PUT POSLE NESREĆE U ALBANIJI! Pisali da je u životnoj opasnosti - evo kakvu operaciju čeka!

Soraja Vučelić otkrila prijateljici posledice saobraćajne nesreće koju je doživela. Povrede manje od onih o kojima su pisali mediji

Izvor: Instagram/SorajaVucelic

Soraja Vučelić nije zadobila teške povrede u saobraćajnoj nesreći u Albaniji, već je, prema rečima njene prijateljice, zaradila nagnječenje rebra. Starleta takođe nije imala operacije zbog unutrašnjeg krvarenja zbog kojeg joj je život visio o koncu, saznaje Kurir.

Starletina dobra drugarica je uspela da stupi u kontakt sa Vučelićevom, koja je prema poslednjim izveštajima medija "pregrmela i drugu operaciju kojom je zaustavljeno unutrašnje krvarenje" i otkrila da nije imala teške povrede opasne po život.

Soraja joj je ispričala kako je imala lakšu saobraćajnu nesreću i da nema teže povrede, kao i da je čeka jedna intervencija u lokalnoj anesteziji.

"Sada sam dobro, nisam imala ozbiljnije povrede kao što se piše u novinama, samo sam nagnječila rebro. Danas me čeka intervencija u lokalnoj anestezji nakon koje mislim da će biti sve OK", kazala je Soraja kada se javila svojoj prijateljici.

Sorajina sestra se juče oglasila i rekla da je "bila sa njom u kolima tokom nesreće" i poručila "da se moli da ostane živa":

"Sara ima velike povrede u stomaku i zbog toga se javilo to dvovremensko krvarenje, kako se medicinski stručno izražavaju kad su te stvari u pitanju. Nekoliko unutrašnjih organa je ugruvano zajedno sa slezinom, pa se tad javlja ova pojava. Ja se svakog dana molim da mi ne umre, nadam se da će da izvuče živu glavu! Palim sveće za njeno zdravlje, užasna saobraćajka je bila. Ona je najgore prošla, jer je vozila, mi smo prošle bez većih povreda", rekla je Sorajina sestra, koja je ispričala da je do nesreće došlo kada je vozilo iza njih počelo da pretiče, dok su kola iz suprotne trake išla velikom brzinom, pa je došlo do sudara sva tri automobila.