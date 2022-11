KAKO SI OD PRODAJE PILIĆA ZARADILA PUT U MONTE KARLO?! Pratioci napali Natašu Rodić zbog luks odmora, ona odgovorila!

Nataša Rodić s prijateljima otputovala na odmor, pratioci se pitaju odakle joj pare

Izvor: Instagram / miss.rodic

Najstarija sestra Rodić, Nataša, našla se na meti kritika nakon što je objavila fotografiju iz Monaka. Nataša, koja je nedavno kupila stan u Beogradu, živi u Titelu sa porodicom koja se bavi prodajom pilića.

Upravo je porodični posao došao u centar pažnje na njenom Instagramu, kada je jedan od pratilaca video fotografije i video snimke s luksuznog odmora. U komentaru koji je osvanuo stoji: "Neki ljudi gaje piliće i stoku ceo život i uspeju da žive neki normalan život. Ali od pilića da stigne do Monte Karla i non stop u provode neke… ne bih rekla da je to od pilića".

Nataša Rodić se ubrzo oglasila na društvenoj mreži i odgovorila pratiocu: "Bacila sam te sad u ozbiljno razmišljanje" . Pogledajte kako izgleda Nataša:

Ali i slike s prethodnog odmora: