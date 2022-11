VOLJELA BI DA SE UDA U ŠUMI! Majka Teodore Džehverović otkrila detalje ćerkine SVADBE - Ovo je i za nju bio ŠOK!

Teodora Džehverović je najavila da se udaje sledeće godine za svog dečka košarkaša Nina Čelebića, ali njena majka Goca nije obavještena o tome.

Izvor: Instagram/TeodoraDzehverovic

Zgodna pjevačica Teodora Džehverović napravila je pometnju za Noć vještica, ona se maskirala u Pamelu Anderson, a onda su se mreže usijale jer svi kažu da je ipak ispala ista Jelena Karleuša.

Nako jednog nastupa na kom su je iz publike pljeskali po zadnjici dok je ona tverkovala na bini, Teodora je otkrila da želi da izgovor sudbonosno "da" svom dečku Nunu Čelebiću. Sada je mama Goca otkrila da ona ne zna za taj ćerkin plan.

"Ja ne znam da planira da se uda naredne godine. Možda i hoće, ali nismo o tome pričale. Svakako, ono što znam, a što mi je ona rekla jeste da ne želi ogromnu svadbu, već hoće da to bude u užem krugu ljudi, prijatelja, familije. Da ima neku lijepu vjenčanicu, i još mi je rekla da bi voljela da se uda u nekoj šumi. To joj je sad zanimljivo. Vidjećemo koliko će da je drži sve to što je zamislila", rekla je mama Džehva i dodala da je veoma zadovoljna budućim zetom.

"Nino je fin dečko, stvarno nemam lošu riječ za njega. Ja sam Teodori rekla da će meni svaki zet odgovarati samo ako nju voli, poštuje, cijeni i podržava. On sad igra u Somboru, pa je ona često kod njega. Upoznala sam i njegove roditelje. Stvarno su divni ljudi, što se kaže, baš su na mjestu. Oboje su bili profesori muzike u školi. To je jedna skladna, fina, divna porodica", rekla je Goca.

