SEKA ALEKSIĆ POSTAJE MODNA DIZAJNERKA! Žene će posebno oduševiti onim što im sprema, otkriveni detalji - SVJETSKA PRIČA

Godinama je na vrhu domaće estrade, odlično se pokazala i kao voditeljka, a sada sprema nešto sasvim novo - Seka Aleksić pokreće svoju modnu liniju!

Izvor: Stanislav Zakić

Pjevačica Seka Aleksić, koja uspješno vodi i drugu sezonu kulinarskog šou programa "Majke i snajke" na Kurir televiziji, posljednjih mjeseci je preplavljena novim idejama, a već duže vrijeme je priželjkivala da pokrene svoju modnu liniju, što će i ostvariti u narednom periodu. Odlučila je da uz pomoć svog art direktora pokrene novi modni biznis, a kako Kurir saznaje od izvora bliskog pjevačici, u pitanju je modna kolekcija za pripadnice ženskog pola.

Modna linija će se zvati "555 Second skin by Seka", što u prevodu znači "druga koža". U prvoj kolekciji za svoj brend Seka Aleksić će akcenat staviti na garderobu od lateksa, koja će biti vrlo slična onome što sama preferira kada je u pitanju scenska garderoba.

"Seka u posljednje vrijeme ne staje. Priprema nove pesme, album... Vodi kulinarski šou-program 'Majke i snajke' na Kurir televiziji, a sada je, na nagovor svog kreativnog direktora, riješila da se oproba i u modnim vodama. To će biti stvari kakve ona nosi na nastupima. Biće inovativnih materijala, posebno će akcenat biti na lateksu. Svjetska priča. Nedavno je nosila i prvi model iz svoje kolekcije na nastupu u Novom Sadu. Svi su komentarisali da izgleda nikad bolje, a tome je svakako doprinio i stajling koji je za to veče izabrala. Sekina kolekcija će biti dostupna svima, kako po pitanju cijena, tako i po pitanju veličina. Biće to pravi bum", otkrio je izvor.

Osim što je okupirana novim projektima, Seka je nedavno počela da trenira i da više nego ikada vodi računa o svom izgledu, koji je dovela do savršenstva. Mnogi smatraju da nikad bolje i mlađe nije izgledala, kao i da se njen stil može uporediti sa stilom slavnih svjetskih zvezda.

Oduševila je i nedavno u centru Beograda, kada je na motoru stigla po svoj iPhone 14.