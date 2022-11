OKITILI ME SA 15.000 EURA I TERALI NA JEDNO! Saša Popović šokirao pričom, evo šta je dožveo na SVADBI - "Okiti te i ĆAO"

Saša Popović prisetio se svoje harmonikašk karijere, te otkrio i kako je zaradio najveći bakšiš od čak 15.000 eura.

Izvor: TV Pink / screenshot

Saša Popović u svet estrade zakoračio je sa Lepom Brenom kao harmonikaš čuvenog benda "Slatki greh". Iako je danas jedan od moćnijih ljudi na javnoj sceni, Popović se svoje muzičke karijere rado priseća i o njoj često govori za medije.

Nakon što je u emisiji "Premijera" govorio o bakšišu, dotakao se i pevača koji na nastupima rade sve i svašta za "kićenje", poput Đanija koji je pio piće iz tuđe cipele, a sada progovorio i o svom iskustvu. Kako je ispričao, na jednoj svadbi u u Bačkom Dobrom Polju su ga okitili sa čak 15.000 eura, ali i naterali da pešači i svira punih četiri kilometara.

"Sad si na svadbi i pevač si, ovi ti trpaju 1.000, 2.000 dinara, a onda kum kaže: 'Dodi klekni i otpevaju mi tu pesmu', a vidiš drži štos

novčanica. Jednu pesmu klekneš i šta, šta je to, okiti te i ćao. Ja sam najveći bakšiš 1978. godine dobio u Bačkom Dobrom Polju, svirali smo neku svadbu. I kum tamo na svadbi kaže: 'Ko je harmonikaš? Dodi ovamo, idemo do opštine, tamo je venčanje i posle ćeš s orkestrom da sviraš kad se vratimo'. Ja pitam u koja kola sedam, a on kaže: 'Nema kola, idemo dva kilometra pešice i ti usput sviraš'", ispričao je Saša.

"Nakitili su me dva kilometra tamo, dva kilometra ovamo. Tada je bilo mnogo novca, bile su marke bradonje. Tada sam na harmonici imao 2.000 maraka, to ti je kao sada 15.000 eura. Ja uzmem bakšiš i stavim u džep, pa smo posle to podelili, a prvo sam hteo sve za sebe da zadržim", dodao je.