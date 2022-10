POLICIJA MU UPALA U GRAND! "Darko 130.000, Rada 120.000, Jelena 60.000 eura" - Saša Popović ispričao šta se desilo!

Saša Popović je ispričao da nije bio privilegovan dok je bio na čelu Granda, te otkrio da je imao posla sa zakonom.

Izvor: TV Pink / screenshot

Nedavno je kao bomba odjeknula vijest da će nova sezona Zvezda Granda biti emitovana na televiziji Pink, a deo ekipe je i Saša Popović koji se na ružičastoj televiziji našao ponovo, posle niza godina odsustva. Nekadašnji vlasnik i direktor Grand produkcije progovorio je na ovu temu i otkrio neke javnosti nepoznate detalje svog dosadašnjeg poslovanja.

Saša Popović je istakao da nije imao nikakvih privilegija i protekcije kod nadležnih organa, te priznao da mu je jednom prilikom policija "upala" u poslovne prostorije i tražila izvještaje o plaćenim porezima za pjevače.

"Upali su i rekli: 'Ruke na sto!'. Ja gore glavu, oni opet: 'Lezi dolje, ruke na sto!'. To je bila policija poreske uprave i s njima nema šale. I kaže glavni ovom drugom: 'Idi tamo u računovodstvo i provjeri mi Radu Manojlović, Darka Lazića i Jelenu Gerbec'. Vraća se policajac i kaže: 'Darko Lazić 130.000 eura, Rada Manojlović 120.000 eura, Jelena Gerbec 60.000 eura', to je plaćeni porez za njih na godišnjem nivou. Pitaju me: 'Zašto Gerbec tako malo?', ja kažem: 'Ona manje zarađuje od njih, nije toliko popularna'", ispričao je Saša u emisiji "Premijera - Vikend specijal" i potom dodao da je poreska policija tada ustanovila da njegova firma uredno posluje.

Izvor: TV Pink

"Ja ih pitam: 'Kako vi tretirate bakšiš?'. Oni kažu: 'Tretiramo to kao dobru volju'. Ja ih pitam: 'Dobro, da li ja sada mogu da uzmem pare od bakšiša i odem da kupim stan?'. Kažu oni: 'A, ne, morate da odete u poresku i da oporezujete te pare, to su crne pare. Kada ih obijelite, platite porez od 20 posto, onda možete da odete i kupite stan, auto ili šta god'", objasnio je Popović.

Poznat je kao kolekcionar i vlasnik najskupljih automobila u Srbiji, te njegov vozni park košta više od 600.000 eura, a nedavno je na snimanje Zvezda Granda došao u bijesnoj mašini od 180.000!