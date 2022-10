Saša Popović ispričao sve o posjeti proročici Baba Vangi, otkrio detalja o izgradnji zgrade na Bežanijskoj kosi i rekao šta misli o pjevačima koji piju iz cipele i kleče za bakšiš

Izvor: TV Pink

Susret Saše Popovića i pokojne proročice Baba Vange je nešto o čemu se dosta pisalo, a bivši vlasnik Grand produkcije sada je javno progovorio o razgovoru sa njom i svemu što mu je predvidjela. Njega je najviše zanimalo kada će se oženiti, a ona mu je predvidjela sve do detalja.

Saša se prisjetio susreta sa Baba Vangom i do detalja ispričao kako mu je sve pogodila, kao i da je bilo veoma teško doći do nje: "Dosta smo svirali i kada smo bili na jednoj od turnera, bilo je jako teško doći do nje.

Čekalo se od 8 mjeseci do dvije godine. Radili smo u to vrijeme sa ministarstvom i njih smo zamolili da nam pomognu da je nađemo. Kod nje su odlazili mnogi političari, čak se govorilo i o Titu. Sve što mi je rekla, sve je pogodila. Kada sam sjeo ispred nje, rekla mi je da skinem naočare, a ja da bih je testirao, odgovorio sam da ne nosim naočare, na šta je malo falilo nda me izbaci napolje. Rekla mi je da radim u grupi i da od toga nema ništa, da ćemo se raspasti, tako je i bilo. Rekla je da ću pjevati, a ja jedini koji u bendu nisam pjevao. Takođe, rekla mi je i da ću držati neke pjevače, da ću biti direktor. Mene je u to vrijeme najviše zanimalo kada ću se oženiti, a ona mi je odmah rekla da od ženidbe nema ništa bar 6 godina. Stvarno sam se sa Suzanom oženio kasnije i evo srećni smo već 26 godina! Suzana, volim te najviše na svijetu!", poručio je Saša svojoj supruzi u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Saša Popović je put javno govorio i o gradnji luksuznih stanova koje gradi na Bežanijskoj kosi, a za koje nije imao dozvolu.

Vidi opis KO NE BI KLEČAO PRED NOVČANICOM OD 500 EURA?! Saša Popović progovorio o bakšišu, spomenuo stanove i Baba Vangu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Znate kako to novinari preuveličaju, ali zbog korone su svi građevinski preduzimači i sve građevinske firme imali probleme i sve se promijenilo. Međutim, dobili smo dozvolu za gradnju luks stanova na Bežanijskoj kosi posle 10 mjeseci od kada smo našli lokaciju. Jeste bilo teško, čekalo se, ali svi čekaju pa smo i mi. I da vam kažem da će to biti najlepši stanovi na Bežanijskoj kosi", rekao je Popović i dodao da su mnoge kolege pokupovale stanove, ali i on:

"Mnoge, ali mnoge. Ne mogu da kažem koje. Evo Saša Popović je kupio dva stana za ćerku i sina. Toliko mogu da kažem. Kupio sam kao privatno lice od svoje firme". Popović se dotakao i pjevača koji na nastupima rade sve i svašta za bakšiš, poput Đanija koji je pio piće iz tuđe cipele:

Vidi opis KO NE BI KLEČAO PRED NOVČANICOM OD 500 EURA?! Saša Popović progovorio o bakšišu, spomenuo stanove i Baba Vangu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll Br. slika: 7 7 / 7

"Pio je Đani iz obuće, ostalo. Ne znam sad ni ko je klečao. Dobro, nije to sad nešto. Kada ljudi mašu sa 500 eura, ko ne bi kleknuo. Ne mislim da je to loše. Na Romskim svadbama se najviše para uzimalo iako nikada nisam bio i žao mi je zbog toga. Tamo se najbolje provode pjevači, najviše para uzimaju, uvijek je posebno".