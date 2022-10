SAD MI NIŠTA NE MOŽETE, NI DA ME CMOKNETE U OVO SLATKO DU*E! Milica Dabović na sajtu za odrasle - muškarci je ODUŠEVILI!

Milica Dabović je otvorila nalog na OnlyFans platformi, a prvim reakcijama muškaraca je oduševljena, pa se odmah pohvalila.

Izvor: Instagram/stefanovamama13/screenshot

Bivša košarkašica Milica Dabović odlučila je da zarađuje i tako što je otvorila nalog na popularnom sajtu za odrasle OnlyFans gde navodno sliku prodaje za 15 evra, a prvim reakcijama muškaraca je prezadovoljna, pa se tim povodom oglasila na društvenim mrežama.

"Muškarci, većina, oduševili ste me! Ko razume, shvatiće! Tek sada shvatam koliko je žena ženi najveći neprijatelj! Ja kada nemam šta lepo da kažem, ćutim! Do 40. godine, sve što sam radila - osudili ste, razlika je što mi sada ništa ne možete, ni da me cmoknete u ovo slatko d**e", napisala je Milica Dabović, koja je u svojim objavama uvek isticala da je ponosna na svoje telo i rado ga slika, ali je i nailazila na brojne kritike i osude zbog previše obnaženosti.

Muskarci VECINA odusevili ste me!!

Ko razume shvatice! Tek sada shvatam koliko je zena zeni najveci neprijatelj! Ja kada nemam sta lepo da kazem CUTIM ❤️ Do 40-te sve sto sam radila osudili ste, razlika je sto mi sada nista ne mozete,ni da me cmoknete u ovo slatko dupe!❤️ — MILICA DABOVIC (@MILICADABOVIC13)October 31, 2022

Iako se nije obazirala na hejterske komentare, pronašla je način kako da tome stane na put, te otvorila nalog na erotskom sajtu, a očgledno je i da je zadovoljna odlukom - uskoro će verovatno biti i zaradom!

Dok nije počela da naplaćuje svoje provokativne fotke, pogledajte šta je objavljivala!