JOŠ JEDAN SKANDAL, MANJE-VIŠE! Milica Dabović otvorila profil na sajtu za odrasle - Volim svoje tijelo

Milica Dabović se pridružila onima koji imaju profil na sajtu za odrasle i o tome obavjestila fanove.

Bivša košarkašica Milica Dabović, koja obožava da objavljuje provokativne fotografije i često nailazi na osude zbog toga, ali nikome ne ostaje dužna, odlučila je da otvori profil na sajtu OnlyFans, a o tome je obavjestila sve putem društvenih mreža.

"Tviteraši, pošto ste mi svi pisali i željeli moj OnlyFans, odlučila sam da vam uslišim želje. Volim da se slikam, volim svoje tijelo, tako da sve slike od sada idu tamo. Još jedan skandal manje više. Pala je i opklada da ću imati 1000 subscribera za 48 sati", napisala je Milica Dabović na Tviteru, čije golišave slike će od sada biti i na sajtu za odrasle.

"Ljudi danas sebi daju mnogo za pravo, da osuđuju, mrze, kritikuju, pljuju, vrijeđaju, zavide, lažu, obmanjuju, kradu, omalovažavaju, uvijek sam i uvijek ću pisati o tome... Živim život onako kako najbolje znam i umijem. Srećna sam. Valjda su/je sreća i mir poenta života? Slikam se onako kako volim i želim, ne želeći bilo koga da uvrijedim, razočaram i osramotim, to neka vam bude jasno! Meni na dušu ako je drugačije! Samo volim što izgledam ovako kako izgledam i ponosno to nosim. Jer to je danas ovaj dan, mjesec i godina, a za sledeću ćemo još vidjeti...", napisala je nedavno na Instagramu, budući da nikome ne ostaje dužna.

"Naivna sam za medalju, ali sam zato pretjerano iskrena. I mozga nemam, ali zato du*e imam za troje", dodala je tada Milica Dabović, a pogledajte još neka od njenih vrelih izdanja!