PEVAM DA BIH PODIGLA NIVO ESTRADE! Vendi žestoko potkačila kolege - "Jesam pevačica, ali ne pripadam tom miljeu!"

Vesna Vukelić Vendi je pevačica koja iza sebe sada ima i knjigu, a otkrila je po čemu misli da je posebnija od drugih na estradi.

Izvor: TV Pink

Vesna Vukelić Vendi, bivša rijaliti zvezda, pevačica i odnedavno spisateljica koja nema lepe reči o estradi i kolegama, promovisala je svoj roman na Sajmu knjiga, a potom pred kamerama objasnila po čemu je posebna u odnosu na ostatak svojih kolega i koleginica.

"Za površnog posmatrača, oni samo vide površno. Takvi ne shvataju pozadinu i ne znaju kakvom miljeu pripadam, ne znaju mi genetiku i razvojni put. Moji nastupi su samo segment moje ličnosti, a knjiga je moje nevidljivo biće. Ja sam osoba koja ima široku lepezu interesovanja, ja jesam pevačica, ali to ne znači da ja pripadam tom miljeu", rekla je Vendi i nastavila.

"Uvek se tražilo da čovek bude prosečnih duševnih kapaciteta, te se svi tapšu po ramenu i smeju... Ja se pevanjem bavim da bih digla nivo estrade, estrada nije mulj! Mediokriteti su većina, lažni su, smeju se bezveze. Kada štrčiš, onda smetaš i nepoznanica si. Nikada nisam bila lice, nego ličnost, neko ko ima svoje dostojanstvo, jedna princeza", poručila je Vendi i priznala da li je isplativiji mikrofon ili knjiga.

Izvor: TV Pink

"Ovo je moj prvi roman, a poziv mi je pevački... Nastupi jesu različiti i oni donose novac. To je isto kada biste pitali glumca da li želi da bude u filmu ili u pozorištu. Šminkane biografije ne prolaze, jer je to na nivou jedne novine, zato i nestaju. To se tretira kao polovna roba, a ova knjiga je roman", rekla je Vendi u emisiji "Premijera - Vikend specijal".