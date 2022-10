ŠUTNULA DEČKA, PREVARILA GA, PA SE OPET POMIRILI! Španska serija Miljane Kulić! Marija - Trči za nekim ko je NEĆE!

Marija Kulić smatra da je Miljana slaba na Zolu, ali da on nema emocije prema njoj, kao i da je Nenad pravi čovjek za nju i njeno djete.

Dečko Miljane Kulić, Nenad Macanović Bebica, sinoć je ušao u Zadrugu i shvatio da je ostao bez djevojke budući da je tada obnovila vezu s bivšim - Zolom, ali se kasnije opet predomislila i vratila se Nenadu. Rekao joj je neke stvari iz spoljnjeg svijeta, između ostalog i da je osramotila porodicu, a sada se oglasila Marija Kulić i rekla šta misli o ovoj temi.

"Bez obzira šta je Nenad rekao njoj sinoć, a 99% je istina, rekao je da je neki Zolin fan rekao da se Zola igra s Miljanom. Svi znamo da se Zola igra s njom. On nije želio da glavna priča bude između Miljane i Ivana. On želi da bude glavna tema. Miljana ima emocije prema njemu, ali on se s njom samo igra. Prvo što niko nije mogao da je zadrži da uđe, i pored toga što je bolesna. Počinjem da razmišljam da nije ušla zbog novca i rijalitija, već da je ušla zbog Zole. Ona zna da on neće biti s njom kada se sve završi. Njega interesuje etno selo, ku**e i sve što ide uz to. Stresovi njoj nisu potrebni, a ona ima stresove, vidim da ona pati. Vidim da se povukla u sebe. Njoj je Zola izgleda sve", izjavila je Marija Kulić, za koju se zna da je imala divno mišljenje o Bebici, a i uvijek je bio uz Miljanu i njenog sina Željka kada je trebalo.

"Rekla sam mu da ovog puta bar odglumi da je ljut i da drži do sebe. Kazala sam mu da kaže neke stvari, da se Zola igra s njom, jer kad neko ima emocije prema nekom, on je zaslijepljen. Miljana jeste njemu zahvalna, ona je zbog toga s njim. Za Miljanu je idealno riješenje da ostane s Nenadom. Treba da zaboravi Zolu i da joj na umu bude šta je preživljavala s njim. Diskvalifkovao ju je, ona je toga svjesna, svega što je radio sa Markom Osmakčićem. Ona je htjela da otvori nešto svoje, ali je razmislila da ne radi to sada. Ko misli da Zola voli Miljanu, to je najveći debil na svijetu! Ko to kaže, taj mrzi Miljanu. Ne može da bude sa nekim koga ona voli, a on nju ne. On nju želi da diskvalifikuje, da ostane bez dinara. Ne bih imala ništa protiv te veze, da sam ikada vidjela da ima emocije prema njoj, ja sam samo sa njegove strane vidjela igru, a sa njene emocije. Svi znamo da je Miljana labilna", smata Miljanina majka koja misli da njena ćerka ni ovoga puta neće moći da odoli Zoli.

"Ona je pokazala da kada je u istom prostoru sa Zolom ne može da se odupre emocijama. Kada si negdje gdje te svi gledaju, treba da ćutiš i da prikriješ emocije. Miljana je previše iskrena, ima dobru dušu, ne može da odglumi nešto što osjeća u dubini svoje duše. Ona se četiri godine spaja sa Zolom. On je nju pozvao dok je bila u bolnici kako bi svima dokazao da je to uradio, zato je snimao razgovor s njom. On se pita da li je njega Miljana zaboravila pored Nenada, jeste! Miljana njega nije pominjala dok je bila sa Nenadom napolju, sve vrijeme su bili sa Željkom. Ne treba niko ništa da joj kaže, samo da pusti klipove i da vidi šta joj je Zola radio, koliko god da ga voli treba da uvidi neke stvari. Ne treba da vjeruje ni meni ni Bebibci ni narodu, nego sebi, da vidi šta joj je on radio. Ona treba da dovede nekog u kuću, kao što je Nenad, koji će da bude uzor djetetu koje ima. Nenad je prava osoba koja je za Željka. Ona će napuniti trideset godina dogodine. Miljana je takva, treba da je odvedeš kod doktora. Zola ne zna šta je konjuktivitis, Zola se pitao da li će da umre Željko od toga. Nenad je dečko koji je upućen u sve. Ništa mi nije čudno, Miljana ima emocije prema Zoli, sve je moguće. Preko kakvih je stvari njemu prelazila, uvrede majke i sestara, ne bi me čudilo da mu se opet vrati. Ja samo ne znam zašto ima potrebu da se ponižava. Ona trči za nekim ko je neće, kad se rijaliti završi, nije mu ni na mapi. Ne znam kako ne razmišlja kako se mi osjećamo, kada gledamo tako nešto. Ja sam isto bolesna, otac bolestan, a ona dopušta sebi takve stvari. Ona misli samo na sebe, kada bi svako tako mislio, šta bi se desilo sa cijelim svijetom? Eto, to je moje mišljenje o svemu", zaključila je iskreno Marija Kulić, čiji ulazak u Zadrugu s unukom gledaoci nestrpljivo čekaju.