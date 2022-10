NJEGOVA MAMA PRIJETI DA ĆE UZETI BEBU: Stravične objave tiktokerke - Uki Q otkrila šta se dešava sa njenom sestrom

Srpska tiktokerka Una Kablar, poznatija kao Uki Q, otkrila šta se dešavalo nakon što je bivši zet pušten iz pritvora zbog nasilja nad njenom sestrom

Izvor: Instagram/screenshot/uki_q

Tiktokerka Uki Ku je na svom Instagram profilu otkrila detalje drame kroz koju prolazi njena porodica, nakon što je tiktokerkinu sestru brutalno prebio njen nevjenčani suprug Sara H. (19), sestra tiktokerke Uki Ku brutalno je pretučena od strane supruga Damjana H. (23).

Uki je naširoko govorila o ovom slučaju, a sad je u seriji postova na Instagramu iznijela nove šokantne detalje koji se tiču izjave bivšeg zeta na sudu, ali i tvrdnji da će njegova majka tražiti starateljstvo nad sestrinim djetetom: "Za sve koji me danima pitate vezano za Saru i cijelu situaciju, ona i beba su sada dobro i konačno mogu da pričam o svemu. Neko vrijeme nisam mogla da govorim o cijelom slučaju, jer je advokat smatrao da je u tom trenutku tako bilo najbolje", počela je Uki i nastavila:

"Nisam željela da bilo ko pogrešno shvati moju odluku da ovo ide javno. Jedini razlozi zbog kojih pričam o ovome je strah od nepravde, strah generalno za moju porodicu. Podizanje svijesti o nasilju nad ženama i koliko je god moguće ohrabrivanje žrtvi da se na ovakve stvari ne ćuti nikada! Rekla sam da neću stati i da me ništa neće spriječiti isto tako sam obećala da ću sve što saznam javno reći i ići do kraja. Damjan je bio priveden kao što znate, međutim nakon nekih desetak dana je pušten, nakon što je Sara dala iziavu u Palati pravde, oni više nisu imali na osnovu čega da ga zadrže, 'no comment' na to, ali okej, jer je bio u pritvoru da ne bi mogao da utiče na njenu izjavu. On je uredno nastavio da radi u tatinoj firmi. Njegova izjava je kako saznajemo glasila da je on nju u samoodbrani samo gurnuo! Alo! Tukao je 40 minuta i davio, dok nije izgubila svijest, kojom logikom njegov advokat koji je plaćen da ga brani odobri tako nešto, sramotno da se izjavi da je Sara zapravo ta koja je njega tukla i maltretirala… Sara koja ima 20 kilograma sa patikama otprilike, i ako imam video ispred hitne gdje dotičnom ne fali diaka sa glave... Sramotno".

Tiktokerka nastavlja da je njena majka imala neprijatno iskustvo sa kolima "koja su imala tamna stakla i pratila je", a potom se dotakla i promijenjene brave na stanu u koji njena sestra nije mogla da uđe i pokupi lične stvari: "Nakon onog što sam vam objavila da su promijenili bravu od stana u kome su zivjeli iako su imali zabranu da prilaze stanu dok Sara ne iznese svoje stvari... Moji su otišli u policiju da u njihovoj pratnji uđu i pokupe Sarinu kozmetiku i garderobu, međutim sačekao ih je Damjanov otac koji razgovara sa policajcem, citiram: 'Dogovorili smo se da može samo bebine stvari da uzme' Sara 15 dana nije imala nista od svojih stvari, žalili smo se policiji nekoliko puta, samo da nam dozvole da je iselimo rečeno nam je da to mora posebno preko suda nešto za imovinu, što bi potrajalo ko zna koliko a Sari je bila potrebna garderoba i generalno sve njene stvari za život, njihov advokat nam je poslao njihove uslove, a to su da Sara vrati neke zajedničke pare za bebu što su skupljali i medeni mjesec valjda i poklone koje su oni dali bebi po rođenju neki dukat koliko znam, uglavno sramotno. Odneseno im je šta su tražili bilo nam je bitno da se Sara ne stresira oko gluposti i što pre iseli sve svoje", poručila je tiktokerka.

Uki takođe tvrdi da je njegova majka podnijela zahtjev za starateljstvo i da želi njenoj sestri da oduzme dijete.

"Prilikom iseljenja tamo je bila njegova majka, koja je pretila Sari kako će joj uzeti bebu, dok je Sara pakovala prašak za bebinu garderobu, ona joj je dobacila: 'Ostavi to, trebaće nam kad dođe beba', govoreći kako je ona podnijela zahtjev kao baka za starateljstvo. Alo, pored žive i zdrave i normalne majke ko si ti da uzimaš dijete i odvajaš ga od majke, ko si ti da ideš protiv prirode? Žena koja čak iz nekog bolesnog razloga ne simpatiše žensku djecu, o tome ću posebno šta sam iskopala... Žena kojoj uopšte nije stalo do tog djeteta, već samo želi da naudi Sari, pa i bebi. Takođe je, po Sarinom odlasku, naglasila da moraju da se dogovore oko čišćenja stana uz riječi, citiram: 'Ovo mora neko da sredi, nisam ja ovdje živjela, nije ovo moja krv', pokazujući na lom koji je nastao prilikom incidenta iskorenu krv".