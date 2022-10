PREMINUO DŽERI LI LUIS! Ikona rokenrola umrla u 87. godini - Zbog braka s maloletnom rođakom ugrozio karijeru!

Džeri Li Luis, buntovni pevač i velika zvezda, umro je u 87. godini.

Ikona rokenrola Džeri Li Luis je preminula u svojoj kući u Memfisu, savezna država Tenesi, objavio je portparol muzičara Zek Farnum. Kao uzrok je navedena starost. Tužna vest koju je američki TMZ preneo 26. oktobra se ispostavila kao lažna, da bi danas svetom odjeknulo da je preminuo.

Džeri Li Luis je bio američki pevač, tekstopisac i pijanista. Sa nadimkom "Ubica", opisan je kao "prvi veliki divlji čovek rokenrola i jedan od najuticajnijih pijanista 20. veka".Pionir rokenrola i rokabili muzike, Luis je napravio svoje prve snimke 1956. u Sun Records-u u Memfisu.

"Crazy Arms" je prodat u 300.000 primeraka na jugu, ali je njegov hit iz 1957. godine "Whole Lotta Shakin' Goin' On" doneo Luisu svetsku slavu. Ovo je pratio velikim hitovima "Great Balls of Fire", "Breathless" i "High School Confidential".

Rok pionir je rođen u Ferideju, Luizijana, 29. septembra 1935. U svojoj biografiji, priseća se kako je naučio da svira klavir sa 9 godina, a njegov otac je stavio pod hipoteku porodičnu farmu da bi mu kupio prvi klavir ubrzo nakon toga. Prvi javni nastup imao je sa 14 godina, na otvaranju salona automobila. Pohađao je biblijsku školu u Teksasu, odakle je navodno izbačen zbog lošeg stava i nedoličnog ponašanja, uključujući sviranje rokenrol verzija himni.

Luis je potpisao ugovor sa Sun Records 1956. godine, ali je njegov skandalozan brak sa njegovom tada 13-godišnjom rođakom, Majrom, ugrozio njegov uspon do slave. Zajednica - koja je nastala dok je još bio u braku sa drugom ženom - otkrivena je kada je Luis krenuo na britansku turneju 1958. Turneja je odmah otkazana, a radio stanice nisu htele da puštaju njegove ploče. Par se razveo 1970. godine. Luis je snimio nekoliko kantri albuma i video je obnovljeno interesovanje za svoju karijeru kada je primljen u prvu klasu Kuće slavnih rokenrola, 1986.

Denis Kvejd je glumio Luisa u biografskom filmu iz 1989. "Great Balls of Fire!", dok je Vinona Rajder glumila Majru. Luis je osvojio nagradu Gremi za životno delo 2005. godine. Uvršten je u Kuću slavnih kantri muzike 16. oktobra, ali je bio toliko bolestan da nije mogao da prisustvuje ceremoniji dodele nagrada, pa je Kris Kristoferson primio nagradu u njegovo ime i uručio je njemu kasnije.