ŠUTNULA GA PRED KAMERAMA! Miljana raskinula s Bebicom - On raskrinkao Zolu, a Marija poručila: Ne treba joj NARKOMAN!

Miljana Kulić javno je raskinula se dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom, koji se odmah oglasio.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica Zadruge 6 Miljana Kulić nakon što se u rijalitiju zbližila s bivšim dečkom Lazarem Čolićem Zolom s kojim je i završila u krevetu odlučila je da javno saopšti da raskida s Nenadom Macanovićem Bebicom koji bi trebalo uskoro da se useli na imanje u Šimanovcima. Miljana je Bebicu ostavila tokom emisije "Gledanje snimaka", a zatim završila u suzama

Na pitanje da li je još uvijek sa Bebicom, Miljana je rekla: "Nismo više zajedno, ne zanima me više ta priča. Teško mi je, znam šta je sve uradio zbog mene, ali neće mi srce".

Odmah se oglasio i Bebica, prokomentarisao odluku Miljane Kulić i raskrinkao Zolu - "Upravo gledam, čuo sam sve. Ja sam to još u ponedeljak presjekao posle 'Pretresa nedelje', čekam da joj sve u lice kažem šta imam. Krivo mi je što ovaj pravi budalu od nje, ali dobro. Sinoć je Sinišu zvao jedan njegov prijatelj, koji je sjedio sa Zolom i još nekim ljudima, kada je Zola pravio plan 'kako će da unutra uništi skrndelja i bolesnika'. To je istina, taj čovjek, Sinišin prijatelj, je sve čuo. Jedva čekam da prenesem sve Miljani, ona zna tog čovjeka Sinišinog, pa će znati da je to istina".

Svoj komentar je dala i Miljanina majka Marija Kulić koja je došla u Beograd kako bi išla na operaciju dojke.

"Šta da vam kažem, razočarala sam se u Miljaninu odluku, ovo nije trebalo da uradi. Mnogo mi je žao Nenada, on to svakako nije zaslužio. Rekla sam mu, ako kojim slučajem bude ulazio u Zadrugu, da kaže: 'Dobro veče, ja sam Nenad Macanović, ja sam bivši Miljanin dečko. Slobodan sam od utorka', pa da se ona iznenadi i vidi kako je kad nju neko ostavlja. Ta njena reakcija me zanima, jer ona nema problem dok ona ostavlja, ima problem kad nju ostavljaju", poruičila je Marija i dodala:

"Na ulici mi više niko ne priča: 'Zašto braniš ljubav Miljane i Zole?', već me svi zaustavljaju i kažu: 'Marija, šta je ono, odvoji je od Zole, šta će joj on?' Svi! A Miljana će se tek razočarati, jer nema pojma šta je Zola sve o njoj pričao pred ulazak i kakve je planove pravio. Njoj treba pravi muškarac, neko ko će i o njenom djetetu da vodi računa, a ne jedan narkoman".