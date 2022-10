MISLIM DA NIJE U REDU DA RASKIDAM PREKO TELEVIZIJE: Prevarila dečka pred kamerama, pa rekla da će razgovarati

Miljana Kulić završila u krevetu bivšeg dečka Lazara Čolića Zole, iako je u vezi

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Nišlijka Miljana Kulić je prije samo nekoliko dana ušla u Zadrugu, a već je pokazala slabost prema bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli, s kojim je provela noć u izolaciji, u istom krevetu, iako je u vezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

Miljana je navodno već prevarila dečka koji će uskoro ući u Zadrugu s njenom mamom Marijom Kulić, zbog čega je on reagovao i rekao "Sama je kriva, ona sve zna, tako da je sama kriva. Ne znam šta bih vam rekao, razočarao sam se baš! "Meni je i Marija sama rekla da ja nisam normalan. Bole me komentari, to što je ponižavaju i pišu joj svašta", a sada je riječ dobila i Miljana.

Učesnica rijalitija je odgovarala na pitanja gledalaca i otkrila svoj odnos sa Zolom, ali i budućnost veze sa Bebicom: "Porazgovaraćemo Bebica i ja, pa ću donijeti odluku, ne bih rekla da je najbolja, ali ona u kojoj ću se osjećati srećno. Smatram da nije u redu da raskidam preko televizije. Znam da sam pretjerala samim tim druženjem i ne razdvajanjem od Zole, ali se ja tako osjećam".