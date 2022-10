"DARKO LAZIĆ BI ME PUSTIO DA UMREM" - Bio je njena najveća ljubav, PROGANJALA ga je, a sada ovako priča o pevaču!

Miljana Kulić požalila se zadrugarima kako misli da joj Darko Lazić ne bi nikada pomogao.

Miljana Kulić uselila se na imanje u Šimanovcima, a odmah po ulasku u Zadrugu ušla je u žestoki okršaj sa bivšim dečkom Lazarem Čolićem Zolom. Ona je isprozivala Ivana Marinkovića s kojim ima sina Željka i koji je takođe učesnik Zadruge 6, a zatim oplela po folkeru Darku Laziću, koji ju je, kako kaže, duboko razočarao kao čovek i prijatelj.

Kako tvrdi, on joj nije pomogao kada se nalazila u životnoj opasnosti usled komplikacija posle operacije želuca. Miljana Kulić je na imanje u Šimanovcima ušla je bez dečka Nenada Macanovića i majke Marije Kulić, a čim se uselila u Belu kuću, otišla je do paba da porazgovara sa Miljanom Vračevićem. Dotakli su se Darka Lazića, koga ona neizmerno voli i s kojim se sprijateljila nakon što ga je proganjala dok se takmičio u "Zvezdama Granda".

"Jesi li se čula s Darkom", pitao je Miljan znatiželjno, a Miljana je dala odgovor koji je sve iznenadio: "Darko me je baš razočarao. Nenad mu je pisao da ga pita kod kog je doktora bio, ništa nije odgovorio. Pustio bi me da umrem, a da mi ne pomogne. Mogao je samo SMS da napiše, a on ni to nije uradio. Uplašio se da mu ne tražim nešto više", požalila se Kulićeva na pevača kog inače kuje u zvezde.

Nešto kasnije Miljana se prilepila za Zvezdana Slavnića, tvrdeći da joj je tata savetovao da se drži njega jer je pratio kako se lepo ponaša, pa je odmah počela da mu deli komplimente i u njemu gleda najboljeg druga pošto su oboje srećno zauzeti. U jednom trenutku im je prišao i Miljanin bivši Danijel Višić, pa je iskoristila priliku da okupi sve svoje partnere i šali se s njima, oslovljavajući ih u ženskom rodu.

"Višiću, kako si, Višiću? Kako kaže pesma: 'Moje bivše žene, znale ste vi dobro kako je bez mene'" - zapevala je Kulićeva, pa počela da doziva oca svog deteta Ivana Marinkovića: "Ivane, daj mi nešto para da kupim nešto, da ima nešto od tate! Kada je prišao, ponudila ga je cigaretom. Evo, poslao ti je sin... Već si počeo da klošariš, to mi se ne sviđa. Navikla sam da ti dajem".

