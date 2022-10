"NE MOŽEŠ DA ME VARAŠ! U BRAKU SMO I IMAMO DETE" - Trudna Luna Đogani odgovorila mužu, otkrila i šta mu ne bi oprostila!

Luna Đogani i Marko Miljković pre četiri godine započeli su vezu pred kamerama rijalitija Zadruga, a pre godinu dana dobili su ćerku Miju.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pobednica Zadruge 2 Luna Đogani sve je obradovala kada je na društvenim mrežama saopštila da je ponovo trudna, a zatim pokazala i kako je saupštila suprugu Marku Miljkoviću koji je ostao šokiran kada je video test za trudnoću na kom su bile dve crtice.

Marko i Luna Đogani su presrećni zbog prinove u porodici. Životne situacije su ih očvrsnule, upoznali su jedno drugo, sazreli, a sada su u zajedničkom intervjuu otkrili šta ih najviše zaboli, ali i šta jednom drugome nikada ne bi oprostili. Prvo su odgovorili na pitanje šta ih najviše nervira jedno kod drugog.

"Nije da me nervira, ali nekad se previše zatvori u sebe, a ja želim da doprem do njega. On tada bude ćutljiv, a ja želim da budem upućena u to kako se on oseća. On je takav, i ja to poštujem. Nekad sam i ja takva, kada mi treba neki izduvni ventil", rekla je Luna, a Marko je dodao: "Dođem nekada u stanje da želim da se povučem u sebe, da razmislim, da donesem dobru odluku, a ne da napravim glupost. Razumem Lunu. A šta mene najviše nervira kod nje? Pa ja sam već oguglao na njen inat i tu neku blagu tvrdoglavost, ali ponekad dođe i kod mene do nekog inata, a inat na inat nikad ne ide i na tome bih voleo da oboje poradimo. Uvek treba pričati razumno, a ne inatiti se.

Luna i Marko koji su se nedvno vratili iz Amerke odakle su doneli krcate kofere, priznali su da ne rasipaju novac i da vole da uštede, a zatim otkrili šta jedno drugome nikada ne bi oprostili.

Marko je odmah naveo prevaru, a Luna se ubacila: "Ma nikad ne reci nikad, neću da kažem prevara", suprug je odmah uleteo s pitanjem: "Znači mogu da te varam?".

"Ma ne možeš da me varaš. Ipak smo mi u braku, imamo dete, naravno da sam protiv toga. Ne znam šta će sutra da se desi. Evo reći ću da je izdaja. Sa nekim sa kim deliš i parče hleba, toliko godina, a on te izda kao čoveka. Da mi zabije nož u leđa. E, to bi me zabolelo", istkla je Luna, a Marko Miljković je dodao: "Saglasan sam sa Lunom, s tim što bih ja dodao i prevaru".