OTIŠLI SMO SA 2 KOFERA, VRATILI SMO SE SA 6! Luna tek stigla iz Amerike i progovorila o PRINOVI - "Priželjkujem SINA"

Luna Đogani i Marko Miljković su proveli dvanaest dana u Americi, a na putovanju su uživali sami.

Izvor: TV Pink / screenshot

Luna Đogani i Marko Miljković proveli su desetak dana u Americi, gde su otišli sami, bez ćerkice, a kako je bilo na putovanju o kojem je bivša učesnica Zadruge oduvijek sanjala, otkrila je po povratku u Srbiju.

"Mogu reći da mi je put jako prijao, bili smo dvanaest dana. Bili smo u tri grada i svaki grad ima nešto svoje. Oduvijek me je privlačilo da vidim to gdje se snimaju filmovi, da vidim te ulice, cijeli život me je to privlačilo. Amerika je svijet za sebe, ono treba doživjeti", otkrila je Luna Đogani svoje utiske, a potom priznala i kome je donjela najviše poklona.

"Krenuli smo sa dva velika kofera, vratili smo se sa šest. Da sam mogla još da ponesem, vrlo rado bih. Kupovali smo sve za Miju. U Njujorku mi je bilo najljepše, jer je sve slično Beogradu. Vjerovali ili ne, jeftinije je nego kod nas, a prodavnica ima mnogo, čak i one za koje nisam ni znala da postoje. Kupovala sam svima koje volim, ali i sebi sam kupila ozbiljne komade garderobe", rekla je Đoganijeva, ali priznaje i da joj je teško pala razdvojenost od ćerke Mije.

"Plašila sam se kako ću da podnesem, nikada se toliko nismo razdvajale. Bilo mi je teško, ali nisam bila toliko tužna koliko sam mislila da ću da budem. Uživala je sa mojom mamom, ali i tatom. Zahtjevala sam da mi se svaki dan šalju slike, da vidim svaki segment dana. Kada smo se srele, bila je u šoku kada nas je vidjela. Nije htjela da nas pusti posle tri dana", ispričala je Luna, koja priznaje da je veoma srećna.

"Mnogo me je promijenilo na bolje. Moramo nekada da pustimo da nas život vodi tamo gdje treba. Danas sam srećna, nije ništa ljepše moglo da mi se desi od ovoga što sam postala majka. Hvala Bogu na svemu. Priželjkujem drugo dijete i željela bih sada jednog sina, ako bih mogla da biram. Svi kažu da su sva muška djeca 'mamini sinovi' i to me mnogo zanima", priznala je u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" i rekla da ima velike planove s Markom nakon svega što im se izdešavalo.

"Ako tako gledamo, meni je Marko bio i bivši i budući. Bili smo neko vrijeme u raskidu, pa smo se pomirili. Da mi je neko rekao, nikada mu ne bih vjerovala da ćemo danas biti srećni, da imamo djete i da smo stekli sve što jesmo. A tek ćemo stvarati i tek će se dešavati svašta", izjavila je i nagovijestila da razmišlja i o povratku na muzičku scenu.