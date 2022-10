RIČU, PSUJU ME I ŠALJU GNUSNE PORUKE! Aca Lukas o prijetnjama koje dobija i kako se brani

Pjevač Aca Lukas otkrio je da je neko pustio njegov broj telefona, kao i kakve pozive sada dobija.

Izvor: Pink scereenshot

Aca Lukas koji se nedavno našao na meti Kristijana Golubovića koji ga je okarakterisao kao "kiselu vodu s tikovima" bio je gost Novog jutra gdje je govorio je o internet nasilju, čija je žrtva bio i sam, kao i metodama koje koristi da se zaštiti od svega.

"To je sasvim normalno u današnje vrijeme. Masa tih koji to pišu su često posjetioci naših koncerata. To je vid nekih frustracija i to. Mi smo u životu nešto napravili i to je odraz neke naše uspješnosti. Ne može svako da dođe na to mjesto. Što je najgore od svega ljudi često čitaju neke komentare više nego novinski članak. To su uglavnom neke izmišljotine. Svi mi smo žrtve Bila Gejtsa. Nastalo je rasulo, ovo nema veze s mozgom ", rekao je Lukas i dodao:

"Nekad mi u inbox pošalju neke gnusne poruke. Ja ponekad pokušam da im objasnim neke stvari. On gubi vrijeme na meni umjesto da ide da juri neke djevojke. On piše Lukasu koji će to možda da vidi, možda ne... Neko je pustio moj broj telefona negdje. Oni mene zovu, neko riče, neko psuje i tako dalje. Nekad blokiram tog nekog, nekad mi dođe da edukujem te osobe. Umijem da budem mnogo pogan kad treba. Učili su me da vratim kad me neko dira".

Pjevač Aca Lukas koji je nedavno bio hospitalizovan, progovorio je i o ćerki Viktoriji koju je dobio sa bivšom suprugom Sonjom Vuksanović - "Viktorija je dobila konja. Bavi se jahanjem, hoće da se takmiči. Ja joj to omogućavam koliko mogu. Srećan sam zbog toga", rekao je Lukas.

Lukas se nakon razvoda od supruge Sonje Vuksanović, preselio u stan na Voždovcu, dok su njegova bivša i ćerka ostale da žive u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi. Ovako izgleda vila u kojoj Sonja živi: