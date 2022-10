RASPADALA SAM SE, A BIO JE TAKAV DA NISAM MOGLA DA GA ODBIJEM: Goca Tržan iskreno o Raši - Naišao je u najtežem periodu!

Goca Tržan je jedanaest godina u braku sa Rašom Novakovićem, koji je naišao kada joj je bilo najteže i od tada joj je najveća podrška, kao i njenoj ćerki Leni.

Izvor: Kurir televizija

Pjevačica Goca Tržan je godinama u srećnom braku sa suprugom Rašom Novakovićem, koji joj je, kako kaže, bio velika podrška u teškim danima i pomogao joj je u vaspitanju ćerke Lene, koju je dobila sa Ivanom Marinkovićem, učesnikom aktuelne sezone Zadruge.

"Ja sam najobičnija, normalna, lijepo vaspitana ženska osoba. Nekada malo ratoborna i nepodnošljiva, ali to su rijetki momenti", rekla je za sebe Goca Tržan, a tom je najbolji svjedok upravo Raša, koji je bio uporan u namjeri da je osvoji, a naišao je u lošem periodu njenog života.

"Raspadala sam se jer sam se razvodila u tom trenutku, ali on je tome pristupio toliko otvoreno, toliko iskreno i hrabro i potpuno bez zadrške, da me je to osvojilo posle izvjesnog vremena. Nisam znala zašto bih ga odbila", izjavila je pjevačica u emisiji "Na večeri kod" i otkrila kakav je Raša prema njenoj ćerki.

"Vrlo je posesivan i zaštitnički nastrojen otac. Čim ona pomene nekog dječaka, on se odmah naježi, a ja mu kažem: 'Aman, čovječe, pusti je'. Raša je čovjek koji ume vrlo lijepo da balansira između nas dvije, naročito kada obje pošizimo", priznala je pjevačica.