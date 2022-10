"JOŠ SE TRESEM, JOŠ SAM MOKAR!" Prve riječi Slobe nakon što je spriječio čovjeka da skoči s Pančevačkog mosta!

Sloba Radanović je danas u Beogradu ispao veliki heroj, kada je spriječio čovjeka da izvrši samoubistvo skokom s mosta, a odmah je pozvao suprugu Jelenu.

Izvor: Pink tv Premijera prinstcreen

Pjevač Slobodan Radanović danas je spriječio čovjeka da izvrši samoubistvo, odnosno da skoči s Pančevačkog mosta! Reagovao je kada se našao na licu mjesta, dok se kretao u smjeru ka Pančevu, a dramatičnu vijest je potvrdila i njegova supruga Jelena Radanović, s kojom čeka prvo djete.

Jelenu je vijest da je njen suprug spasio čovjeka od pokušaja samoubistva zatekla u njihovom lokalu, dok je uživala u kafi sa svekrvom Draginjom, ali je ostala u šoku kada joj se pjevač javio.

"Ne mogu da dajem izjave, jedino što mogu da vam kažem da to jeste bilo, ali o tome može on više da vam kaže kada dođe. Znate da on ne voli da izigrava heroja i da se o tome priča. Ne znam detalje, samo mi je rekao: 'Još se tresem, još sam mokar'", izjavila je Jelena, supruga Slobe Radanovića.

"Čekamo ga da dođe, njegova mama i ja sjedimo u našem restoranu. Otišao je da zamijeni felne na mom automobilu kada se to dogodilo. Produžio je kod majstora i javio mi to, ali ne znam ništa više dok ne dođe", ljubazno je odgovorila.