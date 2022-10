UKLJUČIO SE UŽIVO, PA RASKRINKAO ZADRUGARA! Dejan brani Aleks, šokirao sve - Žena mu je OBRISALA, ali su se zeznuli!

Dejan Dragojević je stao na stranu svoje djevojke, Aleksandre Nikolić, i otkrio o učesniku Zadruge ono što niko nije znao.

Izvor: TV Pink / screenshot/Youtube/Zadruga Official

Dejan Dragojević već danima pomno prati Zadrugu u kojoj sve više optužuju njegovu djevojku Aleksandru Nikolić da flertuje s drugima, a nakon što je uzvratio Mikiju Đuričiću, oglasio se i u emisiji na televiziji Pink.

Premda su mnogi pomislili da će ova situacija poljuljati njegovu i Aleksandrinu vezu, Dejan je jasno stavio do znanja da o tome nema ni riječi i podržao djevojku navodeći da je napravila dobar potez.

"Jedino što je mene poljuljalo je to što Aleksandra ima zdravstveni problem, koji će joj se, hvala Bogu, regulisati, tako da će sutra sve biti juče. Što se tiče čokoladice, interesantno je kako neka čokoladica može da zavrti priču više nego ne znam šta da se desilo. U suštini, sve što je Aleksandra rekla kroz Zadrugu, ja sam rekao prvi, jer sam znao šta je htjela da uradi. Međutim, previše ljudi je oko nje i ne može nikad da kaže ono što hoće, odvuče ti pažnju Zorica, pa Miljan. Dok odgovoriš Miljanu, javi se 'jajoglavi vanzemaljac iz Sarajeva', i onda dok pohvataš kome šta treba da kažeš, izgubiš kompas i na kraju ispada da nešto muti. U stvari, napravila je jako dobar potez. Imala je najveće svađe sa Majom, na kraju je Maja popila pivo i natapirala je kosu, bez da je Aleksandra išta uradila, osim što ga je kupila. Tako da negdje se vodila onim čime se ja vodim, a to je da prijatelje drži blizu, a neprijatelje još bliže", prokomentarisao je Dejan Dragojević.

"Trebalo je da kaže kako stoje stvari kada je Milica otkrila u emisiji šta se desilo. Odjednom su svi skočili i ona se prepala kako će to izgledati napolju, pokušala je da nekako to ublaži, ali je u tom trenutku kada je krenula ta afera 'čokoladica', neprijatelji su se sami javili i onda kada je malo sabrala kocke - zašto bi lagala i izmišljala kad nije imala lošu namjeru? Čista je pred svima! Ono što je meni zanimljivo jeste to što kad je on vratio njoj čokoladicu, Aleksandra je nije uzela sebi, već ju je vratila Milici. Zašto ako je Aleksandrina čokoladica? Tako da tu je nešto mnogo dublje, ali ne bih ja tu dužio. Aleksandra je napravila dobar potez, samo što je previše ljudi protiv nje i neke stvari ne može da sprovede u dijelo, jer sa svih mogućih strana pokušavaju da je sabotiraju i prikažu je onakvom kakva nije", poručio je, pa prokomentarisao i Miljana Vračevića.

"Što se tiče Miljana, mene on nije vozio 13. januara na ušivanje glave, već produkcija i obezbjeđenje. Ali to nije bitno, ono što je bitno jeste da je Miljanova žena deaktivirala njegov Instagram profil, ali su se zeznuli - ja sam skrinšotovao tamo gdje je Miljan njoj pisao poruke i odgovarao joj na stori, ali se na kraju ispalio zato što Aleksandrin telefon nije bio tu, već kod djevojke koja joj je vodila profil i rekla mu: 'Aleksandra nije tu', a on je slao srca, reagovao na storije koji su bili ženstveni", otkrio je Dragojević u emisiji "Premijera - Vikend specijal".