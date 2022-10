JE L' IMAŠ OGLEDALO, SI** SU TI KAO KESICE ZA ČAJ! Brutalne prozivke na Vanjinom Instagramu!

Vanja Mijatović doživjela neprijatnost na Instagramu kada ju je jedan pratilac izvrijeđao na osnovu fizičkog izgleda...

Pjevačica Vanja Mijatović organizovala je gala slavlje povodom vjenčanja, gdje je okupila svoje najmilije, među kojima su se našle i brojne kolege. Vanja je zablistala u raskošnoj vjenčanici prepunoj kristala i bisera, a slavlju je prisustvovao veliki broj ličnosti sa estrade, od kojih su se mnogi latili mikrofona i zabavili brojne goste.

Pjevačica je nakon najveselijeg dana slike šerovala i na svom Instagramu, gdje se u moru lijepih želja i čestitki našlo i par prozivki. Jedan pratilac je posebno bio uporan, pa se čak raspravljao i sa Vanjinom majkom i samom pjevačicom. Vanja je na prozivke da nije trebalo da izabere takvu haljinu jer joj dekolte ne laska, odmah reagovala:

"Ženo, s*se su ti do pupka! Jbt! Imaš li ogledalo?", glasio je komentar na koji je odreagovala prvo Vanjina mama Snežana Mijatović: "To je u ovom trenutku njoj sigurno presudna informacija, do pupka nisu budite sigurni", napisala je Snežana, a onda je uslijedio odgovor: "Nebitno, ali su em malene em kao kese za čaj, neukusno".

Tada se u raspravu uključila i Vanja i napisala: "Ajde odje*i mi sa profila, ne želim negativnu energiju neostvarenih ljudi ovdje. Ne uklapaš mi se u sve ove kulturne i divne ljude", da bi uslijedio još jedan odgovor: "A ti si baš kulturna u vjenčanici i sa tim kesicama umjesto grudi, seljančuro".

