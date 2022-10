"BRENI SAM KUVALA I PJEVALA DEMO SNIMKE" - Goca nakon PAKLA koji je prošla priznala: Govorili su da sam PROBNA traka!

Goca Lazarević progovorila je o propuštenim prilikama koje su joj se desile uprkos životu s kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom

Pjevačica Goca Lazarević koja je javnosti otkrila kroz kakav je pakao prošla kada ju je strina ostavila s čovjekom koji je živio u šumi i nije se presvlačio po 10 dana. Nakon teškog detinjstva sreću je tada pronašla pored kompozitora Milutina Popovića Zahara, a sada se prisjetila kako tada nije imala ambicije i samo je željela da on bude srećan i uspješan u karijeri.

Prokomentarisala je i čuvenu priču da je Lepoj Breni pjevala demo snimke najvećih hitova koji ni u snu nisu mogli da budu njeni, a da joj je usput u studiju kuvala i kafu. Kako je Goca otkrila, Breni nije kuvala samo kafu, već i ručkove, večere...

"Breni nisam kuvala samo kafu, nego i ručkove i večere. Uživala sam u tome, svima njima sam pravila kolače, pjevala sve te pjesme i veselila se njihovim uspjesima. Lako sam se mirila sa tim zbog svoje neambicioznosti", rekla je pjevačica, pa dodala:

"Govorili su da sam bila Zaharova "probna traka" jer sam pjevala pjesme da bi ih pjevači čuli. Nije on kriv što nisam uzela neke od njih. Ja nisam bila ambiciozna, voljela sam ga tada toliko, da sam htjela da on bude srećan i nisam razmišljala o svojoj karijeri. Govorili su mi: 'Svaku si otpjevala da je čuje pjevač, a mogla si da je uzmeš za sebe'. Odgovarala sam da mi to ne smeta, draže mi je bilo da Zahar ima hit jer se i on probijao", rekla je Lazarevićeva.

Iako je osamdesetih po sopstvenom priznanju bila pjevačica u senci, Goca naglašava da je tada stalno nastupala, nekada i po nekoliko puta dnevno.

"Previše sam bila skromna, tiha i iz drugog plana. Bilo je posla i ja sam pjevala, čak su me zvali 'Goca dragstor'. Po cio dan sam pjevala, nekada i nekoliko puta dnevno. Radila sam koncerte i zabave i imala sam privilegovan položaj, pjevala sam šta sam ja željela. Nisam tražila velike honorare i uvijek sam mislila da nisam opravdala taj novac", otkrila je Goca Lazarević.