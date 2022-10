VARALI SU ME, POTKRADALI I KONTROLISALI! Milica Dabović s BOLOM o bivšim partnerima - "Imam STRAH da verujem muškarcima"

Milica Dabović progovorila je o bolu koji su joj naneli bivši partneri, ali i o sadašnjem izabraniku Vanji.

Izvor: TV Prva//screenshot

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je progovorila o sinu svoga oca i otkrila kako ju je psihički maltretirao toliko da je u jednom trenutku rekla "bolje je da me mlatiš nego da me zlostavljaš 24 časa". Neposredna i bez dlake na jeziku i ovaj put je otkrila svoja osećanja, emotivni status, ali i kako je doživela i završetak svoje knjige.

"Svaku stranicu svoje knjige sam isplakala, ne jednom nego više puta", započela je Milica i osvrnula se na činjenicu da više nije materijalno ugrožena i da ne prodaje svoje polovne stvari - "Bila sam na dnu i ta moja ideja sa prodajom stvari me je mnogo podigla. Konačno sam dočekala tih 40 godina, primam nacionalnu penziju i više nisam ugrožena".

Bivša košarkašica sreću s muškarcima je pronašla pored novog dečka Vanje koji se odlučno slaže s njenim sinom, a kako je jednom prilikom ispričala nazvao ga je "tata". Milica je priznala da teško veruje muškarcima, ali i objasnila prirodu odnosa sa ocem svog sina.

"Stefanov otac ne postoji, i to je prosto tako. Imam strah da verujem muškarcima posle svega što mi se desilo, ali Vanja i ja se znamo baš dugo. Znam da je čovek koji neće da me slaže, prevari, kontroliše ili ukrade što su prethodna dva momka radila. Ipak, ko zna šta će biti sutra, kad se opečeš i misliš da je ljubav za sva vremena, onda vidiš da je to daleko od toga i ispadneš budala", rekla je Milica i dodala:

"Vanja, Stefan i ja smo proveli jedno divno leto i njih dvojca se skroz razumeju i vole, a prema Stefanovom ocu sam bila blaga u odnosu kakav je bio prema nama i šta nam je radio. To neće biti slučaj u knjizi jer kada opišem kako se sve desilo i na koji način je uspeo, da laže, izmanipuliše i pokrade nas niko neće ostati imun. Ta knjiga jeste da bi žene bile oprezne, jer ja sam sve osetila na svojoj koži".

Milica Dabović je često na meti negativnih komentara zbog golišavih fotografija na društvenim mrežama, ali bivša košarkašica ima jasan stav i ne želi da se osvrće na kritike.