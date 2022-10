Milica Dabović otkrila nove detalje iz veze sa bivšim

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Milica Dabović (40) otkrila je da ne želi da njen sin Stefan sazna ko mu je otac. Košarkašica, koja je ranije otkrila da ju je nekadašnji partner psihički maltretirao i potkradao, otkrila je da ju je sin nedavno pitao zašto nije upoznao oca, i da je ona rešila da mu surovo odgovori.

"Stefan me je pitao zašto nikad nije upoznao tatu. Rekla sam mu da on nema tatu, jer otac ne želi da ga vidi. Objasnila sam mu da je tata lopov i lažov koji je krao od mame. Odlučila sam da mu kažem istinu, nema potreba da ga lažem iako je mali. Vuk je do Stefanove prve godine dolazio kod nas na svaka 3 meseca. Mislila sam da želi da vidi sina, ali njemu bi zapravo zafalile pare, pa je dolazio da me potkrada", rekla je košarkašica i dodala:

"Psihički me je toliko maltretirao da sam mu u jednom trenutku rekla 'bolje je da me mlatiš nego da me zlostavljaš 24 časa'.Bio je mnogo ljubomoran i veliki manipulator. Kada bi mi se neko obratio, iz bilo kog razloga, on bi napravio haos. Otvorio je deset lažnih profila, za koje sam tek kasnije saznala. Sa tih profila sam dobijala jezive pretnje, da će me pretući, ubiti... Nisam znala ko je to bio, pa sam se žalila Vuku, a on bi u tim situacijama bio moj zaštitnik. Nisam ni slutila da mi je upravo on slao te jezive poruke".

Vidi opis "TATA TE NE ŽELI I ON JE KRAO OD MAME": Milica Dabović šokirala - Bolje bi bilo da me je mlatio, moj sin nema oca! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/milica.dabovic.13/printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Nikad nije kasno Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/stefanovamama13/printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/stefanovamama13/printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/stefanovamama13 Br. slika: 7 7 / 7

Milica otkriva i da joj je svojevremeno pretio da će joj oduzeti Stefana zbog čega mu je "prelazila preko svega". "Opraštala sam mu sve da me ne bi odvojio od deteta, Tako bi išlo u nedogled da nisam otišla u Centar za socijalni rad, gde su mi objasnili da ne može da mi oduzme sina jer nije upisan kao njegov otac. Istog trenutka sam otišla u policiju i prijavila ga. Više mi nikada nije prišao, jer zna da bi završio u zatvoru", rekla je Milica.