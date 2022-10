ĆERKU ĆU UČITI DA SE UDA ZA BOGATOG! Jovana otkrila šta će učiti nasljednicu - "Žene, plačite u mercedesu, ne na klupi"

Jovana Jeremić komentarisala je svoj ljubavni život, i otkrila šta će to obavezno naučiti ćerku kada su muškarci u pitanju.

Izvor: Printscreen/Youtube/AmiG Show

Jovana Jeremić sve je iznenadila kada je javnosti predstavila novog dečka Nenada Stankovića, a onda su se pojavile informacije da su raskinuli, što je voditeljka demantovala.

"Nisam raskinula, vrijeme će pokazati da li ćemo Nenad i ja opstati. Ja nisam žena koja vara, ali sam žena koja vrlo dobro zna šta hoće. Normalno je da ako dođe do nekih mimoilaženja da se ljudi raziđu. Za sad dobro funkcionišemo. Nemam vremena za gubljenje, ili neko može da me isprati i podrži ovo što radim ili ne može. Mene je jednostavno ispratiti jer nemam neke mega hirove", poručila je Jeremićka koja je otkrila i u čemu to jedino ne voli da bude dominantna: "Volim da sam podređena u intimnim odnosima, volim da sam žensko. Muškarac i treba da je tu dominantniji".

Ne krije da muškarci imaju predrasude o njoj, ali se vremenom razuvere - "Ja sam žena koja pored toga što mi je materijalno jako važno, volim da živim na visokoj nozi, važno mi je da imam i taj emotivan dio. Ne volim to da pokazujem, više volim da me muškarac smatra negativno da bi posle shvatio ko je Jovana Jeremić. Do mog srca je jako teško doći. Mislim da mene suštinski niko ne poznaje sem mojih najbližih prijatelja".

Jovana je zatim otkrilai šta će to svoju nasljednicu naučiti kada je riječ o muškarcima i ljubavi.

"Neću dozvoliti da pati za muškarcima, prenijeću joj sve ono što mislim da je važno, a to je da ne vara, da nikome nikada ne bude druga i da ne uzima dečka drugarici jer je meni to ispod svakog morala. Učiću je da bude svoja, da ne zavisi nikada ni od jednog muškarca. Žena prvo uvijek mora da ima sve sa svoje pa onda da uzima od muškarca. Učiću je da se uda za bogatog, a ne siromašnog. Ima jedna rečenica koju nikada nisam rekla: 'Kada žena promaši partnera za brak, umjesto roleksa, stana u centru Beograda i auta, žena dobije rak'. Zapamtite ove riječi Jovane Jeremić jer ako već plačete, plačite u mercedesu, nemojte da plačete na klupi. Muškarac ako uloži u ženu nikada joj neće učiniti ništa loše. Čak i ako je prevari, to će biti na jedno veče, a to nije prevara. Koliko muškarac uloži u ženu toliko je voli, sve ostalo su laži", rekla je Jovana, a zbog ovog stava često dobija negativne komentare na koje je sada odgovorila:

"Ne može sponzoruša da bude djevojka koja ima sve, već ona koja nema ništa i hoće bogato da se uda. Moja ćerka će imati sve, jer potiče iz bogate porodice. Normalno je da hoće da se uda bogato, a ne da ode za nekog sirotana".

"Frajera će uvijek biti za Jovanu Jeremić jer je kvalitetna žena. Mene nijedan muškarac nije nikada prevario. Da saznam da me je neko prevario nikada mu se više ne bih javila, neka ode tamo gdje mu je bolje", dodala je Jovana, a na pitanje da li misli da se sviđa ženama poručila je:

"To je dobro pitanje, nisam sigurna da me jedna muvala. Mislim da se ja sviđam lezbo populaciji jer sam ja jaka žena. Nikad se ne zna, za sada sam strejt, ali ko zna šta će biti ako me razočaraju muškarci. Nikad me nisu do sad razočarali. Bili su i ostali su moja najvreća strast".

