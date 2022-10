ZLOSTAVLJALI SU ME KAO KLINKU! Bivša Uraganka otvorila dušu - "Sa mojim siledžijama sam sada super! Javili su mi se"

Pjevačica Sanja Vučić progovorila je o maltretiranju koje je trpjela u školi i priznala da i danas ima problem da se pogleda u ogledalo.

Izvor: Instagram/sanjalilwolf

Bivša članica grupe Hurricane, Sanja Vučić vratila se solo karijeri i našla novog dečka, a sada je ogolila dušu, pa je progovorila o teškom periodu tokom boravka u osnovnoj školi, kada su je vršnjaci maltretirali zbog viška kilograma.

Pjevačica je otkrila da je prešla preko svega i da je sa siledžijama, posle svega, u dobrim odnosima. Sanja ipak tvrdi da danas ima problema sa zdravljem, ali da je sve uspjela da stavi pod kontrolu dobrom disciplinom i zdravim načinom života, kojim je uspjela da reguliše rad štitaste žlijezde.

"Moja priča može da se uporedi s pričom koju je imalo ružno pače. Od debeljuškate djevojčice sam izrasla u normalnu djevojku. Još u pubertetu sam počela da se izvlačim, da vodim računa o kilaži, a onda su se pojavili problemi koji su me natjerali na to da se pazim. Pojavili su se problemi sa štitastom žlijezdom. Ko zna o čemu pričam, zna da je tu potrebna posebna ishrana i režim. Tu je i terapija i ne smijem sebi da dozvolim neke stvari", rekla je Sanja za "Ispovesti", pa osvrnula na period odrastanja i osnovne škole, kada je sve počelo:

"Sada, kada sam stekla popularnost, javljaju mi se ljudi na društvenim mrežama koji su me zlostavljali kada sam bila klinka. Djeca su djeca, to, naravno, nije opravdanje, ali te traume koje sam imala od toga razriješila sam u srednjoj školi. To je već period kada se formiramo kao ličnosti i shvatamo šta smo radili kao mlađi. Moje siledžije i ja smo danas super i to je u redu. Ti ljudi su obilježili moj život na ovaj ili onaj način, prešla sam preko svega jer ima i gorih stvari. Borila sam se s tim stvarima sama i nikome nisam to htjela da stavljam na teret. Svaki vid nasilja ću uvek da osudim, ali ne mogu da utičem na vaspitanje drugih. Imam problem i danas da se pogledam u ogledalo. I dalje muku mučim s tim da sam sebi krupna, da ne izgledam dobro i nalazim sebi mane. I dalje mislim da sam debela, imam periode da mi sve varira s kilogramima, ali valjda će se to jednog dana riješiti. Trudim se da ljudi oko mene ne primjete moje promjene raspoloženja, u tome uspjevam jer ne volim da prenosim nervozu".

Sanja kaže da danas pjeva sve žanrove, a da se okrenula folk prizvuku najviše zbog toga što u Srbiji nije dobro plaćeno ako pjevate rok, rege i slične žanrove i istakla da se ne druži previše s pjevačicama sa estrade:

"Nisam nešto privržena estradi, ne volim da pijem kafe s njima, generalno mi to nije hobi. Nisam bliska ni s kim, imam svoj krug ljudi s kojim se družim i ne volim, generalno, da se guram negdje na silu. Umijem i ja da popijem, to nije sporno, ali to su rijetke situacije. Atmosfera mora da bude takva da nisam na javnom mjestu, gdje mogu da se obrukam. Obično se opustim u atmosferi gdje su moji bliski ljudi, da znam da niko ništa neće da zloupotrebi i da mogu da se osjećam sigurno. Generalno, nisam poročna osoba i zato niko ne može da nađe snimke ili slike na kojima sam pijana", ispričala je Sanja Vučuć koja je nedavno objavila svoju prvu solo pjesmu posle raspada gupe Hurricane.