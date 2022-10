BRAT SANJE VUČIĆ VAŽI ZA NAJZGODNIJEG ZUBARA U SRBIJI: Transformisao se za godinu dana - smršao 25 KG, a bio DEBELJUCA!

Brat Sanje Vučić zaludeo je žene na društvenim mrežama zbog isklesanih mišića i otkrio kako je uspio da smrša 25 kilograma!

Izvor: Instagram/sanjalilwolf

Dok muškarci uzdišu za Sanjom Vučić, koja je prije nekoliko dana započela solo karijeru, njen brat Miloš Vučić zaludio je pripadnice ljepšeg pola. Miloša na Instagramu prati više od 185.000 ljudi, a na fotografijama rado pokazuje isklesano tijelo, mišiće i trbušnjake koji izgledaju kao da su nacrtani!

Miloš ima 34 godine, završio je stomatologiju i trenutno radi u marketingu jedne farmaceutske kompanije. Ne krije da mu prija popularnost koji je stekao, ali i da ne uživa kada ga ljudi ispituju o Sanjinim poslovnim planovima.

"Često mi prilaze ljudi na ulici, prepoznaju me i to mi se dopada, moram priznati. Neki od njih me znaju kao Sanjinog brata, pa me pitaju kada će nova pjesma, da li mogu da je pozdravim. To me malo opterećuje, ali bude pohvala i na moj račun", rekao je Miloš jednom prilikom za Zadovoljna.rs.

Miloš naporno trenira, a u tome mu se često pridruži i popularna pjevačica. Ono što je interesantno, to je da Miloš nije uvijek izgledao ovako. Pre 12 godina bio je debeljuca, a za samo godinu uspio je da smrša neverovatnih 25 kilograma! Jednom prilikom je objavio fotografiju iz tog perioda.

"Kao mali sam bio gojazan, isto kao i moja Sanja. A onda sam na početku faksa, 2011. odlučio da okrenem priču. Krenuo sam intenzivno da treniram, promenio sam način ishrane, i kroz godine i godine vežbanja, dobio sam tijelo koje danas imam", rekao je Miloš.

Promena navika i redovan trening omogućili su mu da ima volje za sve, a ističe da je neuporedivo bolje raspoložen.

"Zdrav način života me održava da dobro funkcionišem u svim sferama. Takav život vodi do psihičkog zdravlja i on nam donosi benefit na svim poljima, profesionalnom i emotivnom, jer smo mnogo bolje raspoloženi i imamo više volje. Trening na dnevnom nivou je jako bitan jer tako izbacujem višak negativne energije i zato svima preporučujem zdrav život i zdrave navike", zaključio je ovaj zgodni stomatolog.

Pogledajte kako izgleda: