PORODILA SE U PRVOM RAZREDU SREDNJE ŠKOLE: Komšije Zorice Marković otkrile zašto je ostavila sina - "Imala je 15 godina"

Meštani sela ispričali zašto je Dejanov otac ostao u porodičnoj kući, a ona otišla da postane pevačica

Izvor: TV Pink / screenshot

Pevačica Zorica Marković ponosno ističe da je odrasla u Kosjeriću i nikada nije skrivala svoje poreklo, a sada su komšije otkrile kako su izgledali njeni počeci i zašto je ostavila sina da odrasta sa ocem.

Njen prvi suprug Milojko preminuo pre skoro 13 godina. On je živeo sa sinom Dejanom u selu Jelen Do, gde su žitelji sela ispričali kako je pevačica, koju trenutno gledamo u rijalitiju Zadruga 6, donela odluku a sina ostavi sa ocem kako bi se posvetila karijeri pevačice.

"Zorica i Milojko su počeli vezu dok je ona bila jako mlada. Pobegla je kod njega. Ona je pevala, a on je bio lokalni harmonikaš. Udala se i rodila Dejana sa 15 godina, bila je prvi razred srednje škole. To je funkcionisalo kratko, želela je da napreduje u karijeri, htela je da ide dalje. Pozvala je i Milojka sa sobom, da idu kao porodica, ali on nije mogao. Morao je da ostane u porodičnoj kući. Njegov brat bio je vojno lice i, pošto je on bio van kuće, Milojko je morao da ostane u porodičnom domu. Tada su se dogovorili da on ostane sa Dejanom, a Zorica je krenula da ganja karijeru", rekla je žiteljka sela Kuriru i dodala da pevačica nikada nije zapostavila sina.

!Ne znam ja kakvi su njihovi odnosi danas, znam da se ona uvek trudila oko njega. Redovno je slala novac i pokušavala da nadomesti vreme koje ne provodi sa sinom. On je sada ostvaren čovek, živi u Arilju sa suprugom i decom".

Pogledajte gde je živela Zorica Marković: