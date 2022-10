SRAMOTA ME JE SAMOG SEBE! Stefan Karić progovorio o noći sa ŽENOM OD SULTANA, priznao šta se desilo - Bilo nam je liepo!

Stefan Karić je posle snimka otkrio da li je u vezi sa Tijanom Milentijević.

Izvor: Instagram/screenshot/karic___s/tijanamilentijevic.official

Nakon snimka na kojem se Stefan Karić provodio na nastupu pjevačice Tijane Milentijević, nakon čega su svi pomislili da su u ljubavnoj vezi, oglasio se bivši zadrugar i otkrio da li je to istina.

"Uh, jesam iskreno, onaj klip je katastrofa, sramota me je samog sebe. Alkohol nije za mene uopšte, a što se tiče Tijane, bila je tu oko našeg stola cijelo veče i bilo nam je lijepo. Ona je meni draga djevojka i to je to, nisam 'bacio oko' niti dao 'zadnji dinar', malo oni to preuveličavaju, ali dobro, imaju prava po onom snimku da tumače kako god hoće. To je to, mogu da kažem samo da je ovo bila poslednja noć da sam izašao, sledeća je tek za Novu godinu", rekao je kroz osmjeh Karić.

Ovim povodom se oglasio i njegov otac Osman Karić, koji je i te kako upućen u dešavanja svog sina, a redovno se i oglašava s komentarima.

Izvor: Instagram/karic___s

"Što se tiče Stefana i toga da je bacio oko na Ženu od Sultana, mislim da su to samo čaršijske priče. Stefan voli da se veseli, pa tako i da kiti pjevače u noćnom izlasku, hoću reći da Tijana nije izuzetak. Naravno, bili su u vezi, pa su ljudi skloni da ga sad povezuju. Za tu djevojku imam samo reči hvale, lijepo izgleda i jos ljepše pjeva. Ljudi koj se bave Stefanovim životom više nego on sam, skloni su da ga povezuju s raznim djevojkama, kao recimo sa Ivom Grgurić skoro. Moram reći da Stefan nema djevojku, mislim da još uvek lovi u mutnom da nađe pravu. Stefan može da prelista, ali ne i čita stare novine", poručio je Osman.

