SKANDAL NA SVADBI BRATA BAHATOG SRPSKOG TIKTOKERA! Mladini (18) roditelji UPALI na vjenčanje - "Čuli smo da se udaje"

Nakon ceremonije, u salu su ušli mladini roditelji, a ćerki su imali da poruče samo jedno.

Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen

Nakon mlade koja je u emisiji "Brak na neviđeno" pokazala tetovažu koju je posvetila Kristijanu Goluboviću, odigrala se neuobičajena scena kakvu još nismo imali prilike da gledamo na malim ekranima. Mladi tiktokeri Anđelija Blagojević s Rudnika koja je tek napunila 18 godina i Željko Jovanović iz Beograda okušali su svoju sreću u pomenutoj emisiji.

Željko Jovanović koji je brat bahatog tiktokera poznatijeg kao Ludi brat, koji je dospio u javnost kada je objavio snimak na kom maltretira radnika gradske čistoće, prijavio se za učešće jer je želio, kako kaže, da nađe dobru djevojku koja će da ga razumije.

"Ja tri godine nema djevojku za vezu. Tražim djevojku, ali ne mogu da je nađem zato što me iskorišćavaju ili s*ksualno ili novčano ili na neki drugi način. Ne kažem da je svaka djevojka takva... Želim djevojku koja će da bude uz mene, da me zagrli, podrži", rekao je Željko koji je osam mjeseci bio učesnik rijalitija Parovi, dok je mlada priznala da je još uvijek nevina.

"Imala sam iskustva s jednim momkom, trebalo je da uđemo u vezu i on je odmah počeo da priča o tome i ja sam bila u fazonu da ne možemo posle par mjeseci odmah to da uradimo, a ni ja nisam spremna za to. I on je rekao da ne možemo da uđemo u vezu ako ja neću to".

Izvor: YouTube/ Paparazzo Lov // DNK /printscreen

Iako je mladoženja bar što se tiče fizičkog izgleda ispunio mladina očekivanja, ona ipak nije pristala da se uda, dok je Željko pred matičarkom rekao "da". Do sklapanja braka nije došlo, a onda su u salu upali mladini roditelji.

"Mi smo došli sa sportskih terena, čuli smo da se udaje. Došli smo da je podržimo", rekao je raspoloženi tata, a kada mu je ćerka rekla da je ipak odlučila da se ne uda poručio je: "Ja mogu da iskomentarišem momka, on je na mjestu. Anđelijini kriterijumi su malo oštiji, mi je podržavamo šta god odlučila".

Tiktokeri nisu sklopili brak, ali su ipak otišli na medeni mjesec, međutim ni tamo nije došlo do "hemije", jer je Željku smetalo što je Anđelija sa sobom povela baku.