"SRAMOTA ME JE ZBOG BOLESNE MAJKE KOJA JE TO GLEDALA": Aleksandra imala žestoku akciju pred kamerama, pa se pokajala!

Rijaliti učesnici Aleksandra Momčilović i Ivan Dragić pre dvije večeri imali su intimne odnose ne obazirući se na kamere koje su ih snimale.

Par koji se već mirio i svađao, ponovo nije opstao, pa su posle žestoke akcije koja je postala viralna na društvenim mrežama, odlučio da stavi tačku na vezu. Aleksandra se u razgovoru sa Ivanom pokajala zbog svega što su kamere snimile i spomenula majku.

"Od momenta kada smo ušli, postoji neka privlačnost među nama, malo smo popili, desilo se, to je normalno, dešava se tako nešto napolju, dešava se i ovdje", rekao je Ivan i na Aleksandrinu opasku da su "ljudi očekivali da stane na njenu stranu" rekao: "Ti nemaš momka, ni muža, ja nemam djevojku, ženu ni djecu kakav je problem? Ti si uradila sa nekim do koga ti je stalo i da ti se ja sviđam, ja ću to reći večeras".

Aleksandra je potom rekla "da je ispala glupa" i da mu se ona ne sviđa: "Nije da se ti meni ne sviđaš, nikada neću reći da ti nisi lijepa i dobra prema meni. Nikad ne znaš šta će vrijeme učiniti. Ako sjutra budemo zajedno, šta će onda reći?", rekao je Ivan nakon čega je Aleksandra rekla "Pričaće da si ti mene iskoristio, ti si muškarac, drugačije je. Mene je samo sramota zbog bolesne majke, kojoj sam obećala da tako nešto neću uraditi".

"A misliš da je mojima drago? Ja sam iz patrihalne porodice, njima tek nije milo zbog ovoga", rekao je Ivan.

Pogledajte snimak koji je zapalio mreže: