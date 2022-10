IZGLEDAJU K'O PLASTIČNE VIRŠLE, ŠTA ĆE ONE DA RODE? Srpska glumica raspalila po devojkama - gde više trpaju te silikone!

Glumica Tanja Bošković sažaljeva devojke "koje su imale potencijal"

Tanja Bošković uprkos godinama i dalje važi za jednu od najlepših glumica, a kako je otkrila ne posvećuje previše vremena fizičkom izgledu i nezi. Ona je svojevremeno progovorila i o estetskim zahvatima koji su postali pravi trend među ženama.

"Meni je žao lepih devojka koje su imale potencijal, ali su se izoperisale i sad liče na plastične viršle. Što se mene tiče, ceo život se smejem i svuda idem peške, to je tajna moje lepote", otkrila je jednom prilikom Tanja pa dodala: "Lepota jeste unutra. To nijedna od ovih sa silikonima u ustima, izoperisane, neće shvatiti o čemu im pričam".

Glumica je rekla i "džaba vam silikoni, koga ćete prevariti, sebe u ogledalu, šta? To je zaista smešno. Zamislite te devojke koje stavljaju implante u jagodice, grudi, ne znam gde sve više... Šta će one da rode? O čemu se radi? I glupo je i nepotrebno. A tek žene mojih godina koje pokušavaju da ispeglaju bore! Šta pokušavaju sebi da kažu? Ove oči ne mogu da se prevare. Ja znam koji sam život preživela. To mi je najlepše od svega. Znam i kad sam rđa bila i kad sam padala i kako sam mučena ustajala. I šta me briga?".