OBOŽAVALA SAM GA, A OSTAVIO ME JE! Tanji Bošković Dejan nije mogao da pređe preko jedne stvari - "Ne vredi, ti si udata"

Tanja Bošković jedna od najvećih glumačkih imena na prostoru bivše Jugoslavije otvorila dušu i otkrila detalje raskida koji je ostavio dubok trag.

Izvor: YouTube/RTS Zabava - Zvanični kanal

Tanja Bošković koja je već desetak godina u penziji i skromno živi sa bivšim partnerom, rediteljem Dejanom Karaklajićem ima dvoje dece, istakla je da uprkos brojnim nesrećnim ljubavima i dalje uvek nasmejana.

"Bio je duhovit jedan čovek koga sam obožavala, a koji me je ostavio, i koji je rekao: 'Ne vredi, ti si udata za pozorište'", ispričala je Tanja jednom prilikom u emisji "Ekskluziv".

Tanja je tada prokomentarisala i zašto se u javnosti pojavljuje uglavnom u prirodnom izdanju, te da šminku koristi samo za potrebe uloga.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

"I dalje idem nenašminkana, baš me briga da li će ko da me slika na sred ulice, baš me briga za sve komentare, nisam član nikakvih mreža niti me to zanima" istakla je Tanja.

Tanja Bošković je jednom prilikom priznala i da se jako kaje jer je hodnicima pozorišta vijala i tukla balerine, jer nisu želele da vežbaju onoliko koliko je ona smatrala da bi trebalo.

Glumica je istakla i da ju je sramota zbog mnogih postupaka iz prošlosti, a voditelj jedne emisije je Tanju nedavno doveo na ivicu suza.

"Kajem se za sve što sam povredila ljude i preoštrih sudova koje sam izgovorila. Kajem se, sramota me. Praštajte ljudi, ali buntovnost iz mladosti ne mogu da poreknem. U Boga se uzdam da ću kako vreme bude teklo biti bolja od sebe", rekla je Tanja Bošković u jednoj emisiji.