VJEROVATNO GA BUDALETINA JOŠ KRVNIČKI TUČE! Marija Kulić bijesna, urnisala Ivanovu djevojku!

Marija Kulić se razbijesnila zbog izjave vjerenice Ivana Marinkovića, pa joj je žestoko odogovorila.

Izvor: TV Pink/screenshot/Instagram/screenshot/helen_of_troj

Nakon što se oglasila vjerenica Ivana Marinkovića, Jelena Ilić, u vezi sa Miljaninim i njegovim iznenadnim susretom oči u oči u Zadruzi, Marija Kulić je oštro prokomentarisala njenu izjavu.

Marija je pobijesnila kao ris nakon što su Miljana i Ivan jedno drugom rekli šta su imali, a potom i Jelena udarila da Kulićeve, te je odlučila da im žestoko uzvrati i tom prilikom podsjetila javnost na Ivanov i Jelenin skandalozni sukob prije godinu dana. Miljana je sinoć u Zadruzi otkrila da je u bolnici umjesto Željkovog oca, odnosno njega, upisano NN lice.

"Odakle ta budaletina uopšte zna koja je ta NN osoba? Da je som nešto htio po tom pitanju, mogao je da radi na tome preko suda do treće djetetove godine. On tri godine nije ni htio da ga vidi. Iznenadila sam se kad je došao na Miljanin poziv, niti je pitao za dijete. Njega djete ne zanima, niti će, a posebno tu njegovu budaletinu. Neka se ona bori za svoje dijete, a ne za Miljanino. Jednostavno, psi laju, a to se neće dogoditi nikada, dok postoji prezime Kulić, a nose ga i nosiće sve tri ćerke i kada se budu udale, a i moje zlato Željko. Samo ona neka upotrebljava makaze, a vjerovatno ga još krvnički tuče, kao tamo u jednom rijalitiju, dok je ne strpaju gdje treba", rekla je Miljanina majka.

"Odakle su se pojavili ti Indijanci, je l' ih je dovukao iz pustoša neki cunami? Oni nikada nisu bili na našoj mapi Srbije. Prošlo je pet Zadruga, niko ga nije imao u planu, a sad je došao da uzme pare preko te priče. Njemu ljudi ne znaju ni ime! Nazivaju ga 'onaj bivši muž Goce Tržan', što ona kaže: 'Daleko bilo', kao i 'Miljanin donor'", poručila je Marija Kulić, a pogledajte kako je izgledao Miljanin i Ivanov susret.

Pogledajte i snimak iz Zadruge i poslušajte šta su jedno drugom rekli kada je Miljana na nekoliko minuta ušla u Bijelu kuću: