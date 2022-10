KRISTIJAN PUŠTEN IZ POLICIJSKE STANICE! Golubović o napadu na Ćertića - "Nisam mogao da ostanem imun! On je SADISTA"

Učesnici Kristijan Golubović i Emil Kamenov koji su nasrnuli i pesnicama udarali kaskadera Uroša Ćertića pušteni su iz policijske stanice.

Kristijan Golubović i Emil Kamenov pesnicama su udarali Uroša Ćertića nakon njegovog sukoba s blizancima Pecom i Necom Lazićem, nakon čega su diskvalifikovani iz Zadruge, a policija ih je sačekala po izlasku iz rijalitija i privela zbog nasilja. Njih dvojica su sada pušteni iz policijske stanice, a Kristijan je najpre priznao zbog čega je nasrnuo na Uroša i izrazio kajanje, a zatim istakao i da neće snosti teže posledice, kao i da kaskader može samo da pokrene privatnu tužbu protiv njih.

"Sada, kao što ste videli, ja sam pokušao da Necu odbranim. U onom koškanju bilo je par udaraca. Nisam imao nameru da ga prebijem čak ni posle mnogo dana maltretiranja ove dece, čak je i Valenitnu noćas ramenom udario... Nisam ga ja udario, ali žao mi je što se ovo desilo, treći put izlazim iz rijalitija", rekao je Golubović i dodao da je kaskader danima izazivao rijaliti učesnike i maltretirao slabije od sebe:

"U redu je više zbog Kristine što izlazim, ali mi je žao što sam dao reč i mojoj publici i Željku Mitroviću da takvih stvari neće biti. Ali kada vi imate jednog sadistu koji maltretira decu tamo i koji je jednom Makedoncu iščupao čitav pramen u rijalitiju. Pokrao nam je sve stvari, čoveku (Emilu) je ukrao sat i šta je sve radio, ja nisam mogao da ostanem imun".

Golubović je istakao da zbog lakših telesnih povreda koje ima Uroš, Emil i on neće biti zadržani i da Ćertić sada može samo da ih goni po privatnoj tužbi.

"On sada može da me goni po privatnoj tužbi, ali do toga neće doći jer ne postoje nikakve povrede. On je sa mnom imao četiri sata normalnu konverzaciju nakon incidenta. Mi smo nakon svega pričali normalno" obelodanio je Kristijan koji je sada otkrio i detalje razgovora sa Urošem Ćertićem koji je imao odmah nakon jutrošnjeg sukoba:

"Ja sam mu rekao: 'Maltretirao si ljude i zato se ovo desilo'. A on je meni rekao: 'Ti si Beograđanin, sedmo koleno. Trebalo je da staneš na moju stranu'. Na maltretiranje Makedonca koji je došao iz druge zemlje, maltretiranje Bugarina, da se brukamo kao domaćini? Ja to nisam mogao to da dozvolim", poručio je žestoki momak i priznao da je sada situacija sa Pink televizijom neizvesna, ali se uzda u prijateljstvo sa Željkom Mitrovićem:

"Dogovoriću se sa Željkom jer ja sam pre svega s njim prijatelj. Razgovaraćemo pa ćemo videti, on zna da ja spremam svadbu i rođenje deteta".

Uroš Ćertić je nakon napada odveden u Urgentni centar ispred kog je uslikan sa zamotanim prstom i osmehom na licu samo nekoliko sati nakon incidenta kada je tvrdio da ima jake bolove i potres mozga.