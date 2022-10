RAZVELA SE POSLIJE 4 GODINE, IMA NOVOG DEČKA I SKLOPILI SU DOGOVOR! Krstinja ludo zaljubljena - Ispuniću mu i tu želju!

Krstinja Todorović ne krije da je zaljubljena i srećna, a s novim dečkom je sklopila poseban dogovor na samom početku.

Pjevačica Krstinja Todorović, koja se prije nekoliko meseci razvela poslije četiri godine braka, a takođe i liniju dovela do savršenstva nakon što se podvrgla operaciji smanjenja želuca, priznala je da već ima novog dečka. U vezi je s muškarcem iz Podgorice i danas se, nakon razvoda, ponosno predstavlja kao Krstinja Mitanović.

"Tako sam odlučila u januaru, kada sam odlučila da se vratim svojoj rodnoj kući i kada su se sudski riješile sve stvari. Tako da sam zvanično Matanović", objasnila je pjevačica koja ne krije sreću zbog nove ljubavi, a priznaje i da konačno puca od samopouzdanja.

"Moj partner nije iz javnog života i njega te stvari ne interesuju. Ja sam neko ko se bavi javnim poslom i potpuno je normalno da ljude interesuje i ta strana priča. I to smo dozirali i došli do dogovora, a ako nekada u budućnosti on poželi da bude dio javnosti, ja ću ispuniti njegovu želju. Neke stvari čovek u životu ne može da predvidi, u nekim prelomnim momentima desila se istinska i prava ljubav. Srećni smo i zaljubljeni", priznala je Krstinja.