"DA NIJE STEFANA, NE BI IMALI NI GAĆA!" Iznio ŠOK tvrdnje za misicu - Viđala se TAJNO s Cecinim bivšim, Karić sve plaćao

Osman Karić je žestoko potkačio Jovanu Ljubisavljević, navodeći da se družila s Bogdanom Srejovićem dok je bila u vezi s njegovim sinom Stefanom.

Izvor: Instagram/ljubisavljeviceva

Osman Karić uvek javno podržava svog sina Stefana Karića, koji je okončao vezu s misicom Jovanom Ljubisavljević nakon Zadruge, a o razlozima njihovog raskida ne prestaje da se spekuliše. Dok jedni pričaju da je Stefan nju prevario, njegov otac otkrio je u objavi nešto sasvim drugo.Oglasio se u svom stilu na Instagramu s tvrdnjama da je Jovana imala nešto s Bogdanom Srejovićem, Cecinim bivšim dečkom, i to dok je bila u vezi sa Stefanom.

"Divan su par. U tome je stvar. Sad hejteri znate informaciju iz prve ruke. Posljednje veče kad Stefan reče da je kraj. Sjedeli su u separeu, u ćošku je kutak, a Cecin bivši preko puta. Gledali se i smiješili, flertovali, pa su i griješili. To veče se na Instagramu zapratili, bilo im je lijepo, ni račun nisu platili. Stefan plaća... Da nije njega, ne bi imali ni gaća. Stefana su hejteri optužili, za to vrijeme njih se dvoje u tajnosti družili. Stefan jedva osta živ, sada znate da on nije ništa kriv. Mačak imaš lijepu macu, lijepe zube, konjsku facu. Izvini, po čemu si poznat? Izvini, nisam te prepoznao, Cecin bivši kažeš, ahaa", napisao je Osman na storiju na Instagramu, a ubrzo objave obrisao.

"Zahvalite se samo Stefanu što sam obrisao sve na storiju... Što se mene tiče, igrao bih se s vama narednih 10 dana", napisao je Osman Karić.