JOVANA JEREMIĆ RIJEŠILA DA ODE POD NOŽ! Voditeljka otkrila šta će KORIGOVATI - progovorila o plastičnim operacijama!

Jovana Jeremić odlučila da dotjera grudi, otkrila i kako je to zamislila.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Nakon što je još jednom odbrusila Milomiru Mariću na opaske, voditeljka "Novog vikend jutra" na Pink televiziji progovorila je o plastičnim operacijama. Jovana Jeremić nikad iskrenije je govorila o svojim starim fotkama koje su zapalile mreže, te otkrila da li je nešto radila na sebi.

Takođe, Jovana je priznala da planira da sredi grudi, koje su se kako je sama rekla, urušile nakon porođaja i dojenja. Voditeljka je istakla da ne bi ugrađivala implante, već da bi radila transfer masti, kao i da cio proces planira da snimi i objavi.

"Nisam radila ni jednu operaciju. Ja kad budem planirala da radim , ja ću to snimati, a to će se dogoditi u sljedećem dijelu godine. Planiram da mastima dopunim grudi, jer su mi se posle dojenja dosta urušile. Ja sam imala fantastične grudi, i generalno sam protiv silikona, a to što budem radila je poseban vid kampanje vezan za moj imidž. Nikakvi silikoni, samo prirodno", rekla je Jovana.

"Nisam radila plastične operacije, samo sam prirodno tako starila. Sve je moje, čak i nos, ja imam jako lijep rimski nos. Jedino šta sam mijenjala na licu, jesu usne, ali to ne spada u plastične operacije. Ja sada imam 31 godinu, i imam prelijepo lice, tako da je tu razlika u godinama u pitanju". otkrila je ona.

