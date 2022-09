"JANJUŠ JE MOJA NAJVEĆA LJUBAV" Marinkovićka otkrila šta je sve radio bivši košarkaš dok je bio u BRAKU

Maja Marinković je pred svima rekla da je Marko Janjušević Janjuš bio njena najveća ljubav, a tim povodom se oglasio i Milan Janković Čorba.

Izvor: Kurir

- Zvezdane, da li ti je djelovalo da Maja priča o Janjušu sa nekom posebnom namjernom? - pitala je Ivana Slavnića.

- Ne znam, nisam toliko upućen, počela je sama od sebe da priča - rekao je Zvezdan.

- Sjetila sam se kako je napravio profil Anđela, tako sam ga zvala dok je bio oženjen, slatko smo se ismijali, rekla sam cijelu istinu. Mene treba pažljivo slušati - dodala je Maja.

- Kezi se ko svraka na mjesečini. Ja sam rekao svaka čast njegovoj ženi, ispala je šmeker i frajer - ispričao je Vračević.

- Ja sam njega stvarno voljela, on je moja najveća ljubav, nema šta da lažem, to je živa istina. Nisam ništa uvrjedljivo mislila kad sam ovo ispričala - rekla je Maja.

- Imala je dozu simpatije. Čorba joj je što se tiče s*ksa, Cara voli onako, odgovara joj za sparing, a Janjuš... Oni imaju najjače klipove - dodao je Miljan.

Iako nije dio "Zadruge 6", ime Milana Jankovića Čorbe se često pominje u rijalitiju, a najviše kad ga hvali njegova bivša djevojka Maja Marinković, koja uvijek ističe da je sa njim imala najbolju energiju i spoj.

Oko nje se motalo više muškaraca, ali je uspio da je osvoji Marko Marković. Međutim, mnogi smatraju da je on previše fin i da će ubrzo dosaditi Maji. Tim povodom se oglasio Milan koji je otkrio šta misli o Majinom odnosu sa Markom.

- Što se tiče Maje i poljupca sa Markom, svi mi znamo koga Maja najviše voli i za koga bi život dala. A sve ovo ostalo što se dešava, pa mora i njoj malo da bude zanimljivo, a ona uživa kad se sve vrti oko nje. To je normalno, ali tata njenog srca je Milan Janković Čorba. Što se toga tiče, ništa to ne shvatam ozbiljno, ona će to da izbaci iz priče, kad bude shvatila da to nije za nju, da ti momci nisu za nju. Za nju su oni sa vunenim čarapama koji piju živa jaja i jedu svinjske glave. Želim joj puno uspjeha u ovoj sezoni, znam ja da ona mene najviše voli - poručio je Čorba.