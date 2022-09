"ON KAO UTVARA GLEDA U MENE!" Maja prekinula ĆUTNJU, otkrila sve o Ćertiću i njegovim EMOCIJAMA, u sve umješala i nju!

U toku emisije "Gledanje snimaka" Maja Marinković i Uroš Ćertić nastavili su žestoko prepucavanje, a Aleksandra Nikolić tražila je riječ da komentariše.

Izvor: Kurir

- David i Uroš su prijatleji i prije nego što smo ušli u "Zadrugu" Dejan, Uroš i ja smo sjedeli. Momak je rekao Dejanu da će biti uz mene i da me neće dirati. Ja zato nikad ne reagujem kad on pogriješi - govorila je Aleks.

- Je l' Uroš zaljubljen u tebe, Majo? - pitala je Ivana Šopić.

- Ne mogu da kažem, Matora zna - rekla je ona.

- Evo, rekao sam da bih bio samo sa Majom i poljubio sam je u glavu. Bio bih sa tobom, ne poričem i? - poručio je Uroš.

- To znam, znaju i drugi, nego to niko ne smije da kaže - rekla je Maja.

- Uroš i ja smo pričali na početku rijalitija i nije lijepo da mene uvlači. Šta ima, može da kaže njemu, a ne mene da uvlači u te priče. Mogla si to da kažeš, a da ne pominješ mene - govorila je Matora.

- Ti si rekla Urošu da ćuti za mnoge stvari, a da tebe uvaljuje kod Ivane. Ja osjećam tu enegiju i zato sam se udaljila. Ja tebe ne želim, da sam htjela da te imam, bio bi moj - dodala je Marinkovićeva.

- Majo, tebe svi gledaju kao s*ksualni objekat. Maja kad sa namunji, izašla je sa s*sama kao dudinje, normalno je da reaguju muškarci. Maja je dobar čovjek, ja nju zato gotivim. Ja sam gore u ćošku i sve vidim i znam. Majo, ovde nisi u pravu. Uroš meni jeste rekao da nema simaptiju, da bi on sa tobom bio - pričala je Zorica Marković.

- Meni to smeta, ja sam osjetila napadnu energiju. Malo, malo, pa kao utvara gleda u mene. Ljubomoran je. Rekao je: "Ja želim da uđem u vezu sa Majom, jedina je djevojka sa kojom bih bio". Uveče on legne, gleda me, pričao i kovao me u nebesa. Nisam željela da dam lažnu nadu i to sam naglašava iz poštovanja, da ne bih rekla ovo što sam sad - nastavila je ona.