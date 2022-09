"UROŠ ĆERTIĆ JE LJUDSKI OTPAD, TEŠKO NJEMU KAD GA BUDEM VIDJELA" Ermina Pašović razvezala jezik

Bivša zadrugarka Ermina Pašović sumirala je utiske o novim zadrugarima, ali je potkačila i stare neraščišćene račune.

Izvor: Kurir

Kao neko ko nema dlake na jeziku, Ermina je sasjekla sve afere, pa je otkrila i da li će ona ući u šestu sezone rijalitija.

Mnogi su očekivali tvoj ulazak, kada će se to desiti? - Znam, svakodnevno dobijam poruke, non-stop mi pišu, pitaju da li ću ući, i prošle sezone i ove sad, silne poruke podrške mi stižu svakodnevno i onda sam počela da se pitam gde je onaj narod koji me je toliko hejtovao dok sam bila unutra. Ali izgleda da im nedostaje neko ko se ne plaši da kaže ono što zaista misli i da se suprostavim svima, ja nisam bila neko ko se plašio da uđe u sukob sa bilo kim i da iznesem mišljenje, pa ko zna, možda, ako uspijem sve da uradim šta treba, možda će zadrugari opet strepjeti od mojih komentara.

Ko ti je privukao pažnju od novih zadrugara i zašto? - Uroš Ćertić mi je privukao pažnju, jer je ljudski otpad i govno najveće koje je kročilo u rijaliti. Tu su mi zanimljivi još Makedonac ovaj, Adam, jer je naporan haos, a opet je i super iritantan za zadrugare, vidim da im tako pomjera živce. Bilal mi je super, jer dečko kad ustane ima top rečenice, lijepo priča, ne plaši se da kaže ono što donekle i narod misli i stvarno mi je super.

Izvor: Kurir

Kako gledaš na Majino učešće sada i njeno flertovanje sa Zvezdanom i Emilom Bugarinom? - Maja je uvek meni bila top, bilo je tu burno oko našeg odnosa, ali je stvarno gotivim i volim. Ja smijem da se kladim sada u šta god želite da će ona razvesti Emila kad god bude htjela, kad bude poželjela to će biti kraj. Meni je ona stvarno ono, fenomen! Muškarci znaju šta im sledi po ulasku u vezu sa njom i oni opet padaju pred njom, ne znam, možda je ona ono što se kaže fatalna žena.

Kakvo mišljenje imaš o ponašanju Uroša Ćertića? - On je takvo govno i najveći ljudski otpad kojeg sam ja za svojih 35. godina vidjela. To je strano koliko je taj čovjek užasan. Uroš je najodvratniji lik. Prva prilika kada budem bila uživo, kada budem imala mogućnost, kada ga budem vidjela licem u lice, neće dobro proći! Ne piše mu se dobro kad ga budem vidjela!

Izvor: Kurir

Ko će ove godine izgubiti brak? - Pa, po mom skromnom mišljenju, svaki muškarac kog Maja Marinković bude tipovala.

Da li misliš da će Kristijan prevariti Kristinu u rijalitiju? - Moje mišljenje je da neće, ne vjerujem da bi to sebi opet dopustio. Meni je samo drago što je Kristijan dobio veliku podršku kada je premlatio Uroša, i trebao je još to da uradi, jer je takva osoba potpuno zaslužila to, da se iživljava nad drugima, a kada ga je Kristijan napao, bježao je po imanju kao mala pičkica, ona uplašena, preblijedeo, što nije smio da se suoči sa njim, nego maltretira samo ljude koji su slabiji od njega - govori Ermina.