PREMINUO COOLIO, PRONAĐEN MRTAV U KUPATILU! Otvorena istraga zbog smrti repera koji je HARAO devedesetih

Preminuo je reper Coolio, pronađen je mrtav u stanu prijatelja.

Izvor: YouTube/Tommy Boy

Reper Coolio je preminuo u 60. godini, a pronađen je bez znakova života u stanu svog prijatelja.

Coolio je pronađen mrtav na podu kupatila u stanu svog prijatelja u Los Anđelesu. Zvanični uzrok smrti još uvijek nije poznat ali se smatra da je reper, čije je pravo ime bilo Artis Lion Ajvi mlađi, doživio srčani udar. Hitna pomoć nije mogla da mu pomogne jer već nije davao znakove života kada su bolničari stigli.

Policija Los Anđelesa saopštila je kratko da pored njega nije pronađena droga niti bilo šta što bi ukazivalo na uzrok smrti osim prirodnog, ali je svakako pokrenula istragu.

Od repera se oprostila i Mišel Fajfer, koja je igrala s njim u filmu "Opasni umovi" 1995. godine, podsjetite se njegovog najvećeg hita "Gangsta's paradise"!

Gangsta's paradise Izvor: YouTube/Tommy Boy

Reper je 2006. godine nastupao u Beogradu, i tada dao intervju za MONDO. Mišel je napisala da se i dan-danas naježi kada čuje "Gangsta's paradise", i da je Coolio bio nevjerovatno talentovan, divan čovjek.

Za tu pjesmu osvojio je i jedinu Gremi nagradu, a u karijeri je izbacio osam studijskih albuma od kojih je posljednji bio "From the bottom 2 the top" iz 2009. godine. Pojavio se u više filmova, među kojima su i hitovi "Sudnji dan", "Betmen i Robin", "Daredevil", a imao je i svoju kuvarsku emisiju.